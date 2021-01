Jukka Aniaksen kolumni: Vain nootti puuttuu

Liekö vasta valmisteilla, mutta eiköhän Kremlin postiluukkuun pian kilahda nootti, jossa Suomen tasavalta edellyttää Venäjän federaatiolta toimenpiteitä Salpausselän sunnuntain tapahtumien johdosta.

Mäntyniemestähän tunnetusti on suora linja Kremliin. On saattanut Sale jo ottaakin puhelun hyvälle ystävälleen Vladimir Putinille. Kuriinhan tämä latujen raivopää Bolshunov on laitettava.

Naksautus vakavuuden suuntaan. Pois oikeastahan Bolshunovin käytös oli. Ei kahta puhetta siitä. Anteeksipyynnön parasta ennen päiväyskin ehti jo mennä. Pahoittelut olisi pitänyt tehdä heti eikä hetken päästä.

Nyt sitten saimme kuulla, että kysymys oli pelkästä vahingosta. Jutella oli tarkoitus, mutta suksen kantti petti. Okei, näitähän sattuu.

Suhteellisuutta silti kaipaisi. Salpausselän sunnuntai synnytti kovimman ytimen suomalaisissa hiihtoniiloissa suorastaan kansallisen raivon, jonka taustalla kuplii erittäin kehnosti piilotettua ryssävihaa.

Rikosilmoitusten tekeminen asiassa on jo sitä luokkaa oleva toimenpide, että ei kannattaisi edes kommentoida.

Hieman silti. Poliisia ei luonnollisestikaan pidä asiasta moittia. Kansalaisilla on oikeus tehdä rikosilmoituksia. Poliisi sitten arvioi, onko syytä epäillä rikosta. Jos on, alkaa esitutkinta. Sitten on – tai voi olla – syyttäjän harkinnan vuoro. Lopuksi tuomioistuin arvioi – tai voi arvioida – näyttöä. Villi veikkaus, että ihan koko settiä ei Bolshunovin tapauksessa käydä läpi.

Salpausselän laturaivon sijaan enemmän huolestuttaa poliisiraivo itänaapurissa. Kuin konsanaan Eppu Normaalin esikoissinglessä poliisi pamputtaa taas Putinin valtakunnassa.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin ja hänen kannattajiensa kohtelu ei sinänsä yllätä, mutta on täydellisessä ristiriidassa alkeellisimpienkin ihmisoikeusnormien kanssa.

Vladimir Putinin katseesta välittyy empatiaa vähemmän kuin kuolleen kalan silmistä, mutta tyhmä ihminenhän Venäjän uusin tsaari ei ole.

Juuri sen vuoksi ihmetyttää täydellinen välinpitämättömyys muun maailman reaktioista. Aletaan lähestyä aikaa, kun Putinin politiikka alkaa maksaa isosti rahaa. Pian pitää olla joku erityinen ja pakottava syy ryhtyä bisneksiin Venäjällä ja/tai venäläisten firmojen kanssa.

Suomen eduskunnalla sellainen syy ilmeisesti oli, kun se hyväksyi joulukuussa 2014 Hanhikiven ydinvoimalan periaatepäätöksen. Asiallisesti se sinetöi Rosatomin tulon reaktoritoimittajaksi.

Krimin miehityksestä oli kulunut yhdeksän kuukautta.