Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Lähipiirin altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 168 koronavirustartuntaa.

Soitesta muistutetaan, että on äärimmäisen tärkeää hakeutua koronatestiin nopeasti ja hyvin lievilläkin oireilla, jotta tartuntaketjut eivät lähde leviämään.

– Me kaikki voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme koronatilanteeseen ja siihen, että emme tartuta läheisiämme tai ihmisiä, joita kohtaamme. Koronamatkaa on vielä vähän jäljellä ennen kuin kaikki ovat saaneet rokotteen, joten tsempataan vielä hetki, kannustetaan Soitesta.