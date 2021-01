Tammikuun 27. vietetään kansainvälistä vainojen uhrien muistopäivää. Se on sama päivämäärä, jolloin Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri vapautettiin 76 vuotta sitten, 1945. Silloin järjestetään juhlallisia seremonioita ympäri maailman, myös YK:n päämajassa New Yorkissa sekä Europarlamentissa Bryselissä.

Kansainvälinen muistopäivä nimettiin yksimielisesti YK:ssa vuonna 2005. Muistopäivää koskevan ehdotuksen yksimielistä hyväksymistä voidaan pitää ihmeenä, sillä monilla Israelia koskevilla päätöslauselmilla on ollut ja on edelleen negatiivinen sävy. Ruotsalainen diplomaatti Jan Eliasson oli YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana 2005. Eliasson teki ahkerasti ja strategisesti töitä tämän historiallisen päätöksen puolesta.

Tätä tapahtumaa edelsi viisi vuotta aikaisemmin konferenssi Tukholmassa, Stockholms Internationella Forum om Förintelsen, vuonna 2000. Silloinen pääministeri Göran Persson toimi konferenssin isäntänä. Silloin keksittiin termi: ”Kertokaa siitä lapsellenne”. Kahdella sosiaaldemokraattisella henkilöllä oli siis avainrooli siinä, että vainojen uhrien muistopäivää nykyään huomioidaan vuosittain kansainvälisesti.

Ikävä kyllä antisemitismi ei lakannut holokaustin myötä. Päinvastoin näemme sen lisääntyvän monissa paikoissa ympäri maailman, kuten myös meidän niin sanotussa sivistyneessä Euroopassa ja jopa Pohjoismaissa. Olemme nähneet yhä useampia hyökkäyksiä synagogiin, jopa kohtalokkaita ampumisia. Ei ihme, että n 85% Eroopan juutalaisista kokee pelkoa kasvavaa antisemitismia ja sen ilmenemistä kohtaan. Siksi yhä useampi juutalainen tekee Alijan, eli muuttaa Israeliin. Onneksi on olemassa Israelin kaltainen maa, joka kaikesta huolimatta on juutalaisille turvallisin paikka maailmassa. Holokaustin aikana ei ikävä kyllä ollut maata johon vainotut juutalaiset olisivat voineet paeta. Valtio syntyi vasta 14. toukokuuta 1948.

On käsittämätöntä, että on olemassa niitä, jotka yrittävät kieltää holokaustin. Mutta ajan myötä yhä useampi yrittää kieltää tämän kansanmurhan koskaan tapahtuneen. Voimme kysyä, miten ihmisen pahuus saattoi mennä niin pitkälle, että rakennettiin keskitysleirejä ympäri Eurooppaa ja kaasutettiin hengiltä 6 miljoonaa juutalaista, joista n 1,5 miljoonaa oli lapsia. Myös romaneja ja muita vähemmistöjä, jotka natsien rotuopin mukaan olivat kelvottomia, tuhottiin.

Olen usemman kerran vieraillut Yad Vasheissa Israelissa. Se on museo, joka on omistettu holokaustin uhreille ja sankareille. Se ei jätä ketään kylmäksi, kun saa nähdä kaikki ne hirmuteot joita juutalaisille tehtiin. Olen myös osallistunut seremoniaan Yad Vashemin yhteydessä sijaistsevassa erityisessä muistorakennuksessa, ”Hall of Rememberance”. Sinne on kirjattu kaikkien keskitysleirien paikat ja niissä tapettujen juutalaiseten määrät. Kyseisessä seremoniassa olin mukana sytyttämässä tulisoihdun, joka ikuisesti muistuttaa 6 miljoonasta holokaustin uhrista.

Viime vuonna, kun huomioitiin Vainojen uhrien 75. muistopäivää, järjestettiin suurempia juhlatilaisuuksia monessa paikassa. Yad Vashemissa pidettiin muistotilaisuus holokaustin uhreille. Silloin lähes kaikki maailman huippujohtajat osallistuivat, meidänkin presidenttimme Sauli Niinistö oli läsnä. Hän osallistui myös muistotilaisuuteen Auschwitz-Birkenaussa Puolassa 27.01.2020. Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistui IHRA:n (kansainvälinen holokaustin muistoa kunnioittava liitto) järjestämään muistotilaisuuteen Brysselissä EU-ministerikokouksen yhteydessä. Ministeri Haavisto piti myös puheen Helsingissä järjestetyssä muistotilaisuudessa 27.1.2020.

On hyvä, että korkeimmat poliittiset johtajamme ovat osallistuneet ja puhuvat tapahtumien muistamisen puolesta, eivätkä unohda, vaan antavat niiden olla varoituksena meille kaikille. Sen sijaan voisimme odottaa aktiivisempia kannanottoja jokapäiväisessä politiikassa antisemitistisiä puheita vastaan omassa maassamme ja Euroopassa. Samoin koskien Israelin oikeuksien puolustamista, maan joka on Lähi-idän ainoa demokratia.

On häpeällistä katsoa, miten Suomen edustajat ovat äänestäneet Israelia koskevissa aloitteissa YK:n yleiskokouksissa esim. vuosina 2015 – 2020. Kertaakaan ei olla äänestetty Israelin puolesta. 78 tapauksessa on äänestetty Israelia vastaan ja 20 tapauksessa ei olla otettu kantaa – on äänestetty tyhjää. Voimme verrata Kanadaan, joka on 80 kertaa äänestänyt Israelin puolesta, 6 kertaa vastaan ja tyhjää 12 kertaa.

Kun katsoo YK:n äänestyksiä, voi todeta että kyseessä on suhteeton hyökkäys juutalaista valtiota kohtaan. Ja ikävä kyllä tämä heikentää kansainvälisen, niin sanotusti puolueettoman, järjestön uskottavuutta. Viime vuonna Israel sai 17 tuomitsevaa päätöslauselmaa kaikista 23:ta koko maailmassa. Maat kuten Iran, Syyria, Myanmar och Pohjois-Korea saivat kukin yhden. 70% kaikista päätöslauselmista kohdistui Israeliin. Vuonna 2018 he saivat 21 tuomitsevaa päätöslauselmaa, mikä oli n 80% kaikista. Tämä löytyy UN Watch tietokannasta, järjestö koka seuraa YK:n työtä

Kun katsomme taaksepäin historiassa, on juutalaisia aina vainottu. Miksi näin? Pysähtykäämme miettimään ja kysykäämme itseltämme, miten minä voin vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja antisemitisimiä. Kun maissamme puhutaan innokkaasti ihmisoikeuksista, niiden pitäisi koskea kaikkia ihmisryhmiä, eikö? Älkäämme koskaan unohtako.

Fredrik Ekholm

Israelin kunniakonsuli