Riistakeskus Oulu myönsi Haapajärvellä koiria surmanneen neljän suden tappamiseen vahinkoperusteisen poikkeusluvan viime joulukuussa. Kuun puolivälissä luvasta valitettiin ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus määräsi luvan täytäntöönpanokieltoon. Luvan varsinainen käsittely on vielä kesken.

Susien kaatolupa oli voimassa 29:een joulukuuta. Näin ollen vaikka hallinto-oikeudesta tulisi myönteinen ratkaisu, sudet jäävät kaatamatta, sillä lupa vanheni jo ajat sitten. Ainahan on mahdollista hakea uutta lupaa, joka mahdollisesti asetettaisiin täytäntöönpanokieltoon.

Tilanne on absurdi. Voiko todella olla oikeusvaltiossa niin, että pelkästään valittamalla käytännössä estetään päätöksen täytäntöönpano. Minusta oikeusvaltiossa valittaa saa, mutta kun valitus hylätään, päätös astuu voimaan. Jos taas valitus hyväksytään, päätös kumotaan.

Tohmajärvellä metsästäjät ovat pujottaneet susijahdin pykäliin niin, että hakevat lupaa vain yhdelle hukalle ja sen saatuaan pistävät jahdin pystyyn sen vuorokauden tai kahden aikana, jolloin oikeus käsittelee täytäntöönpanokieltoa. Sekin on yhtä absurdia ja asettaa kyseenalaiseksi vastuullisen riistanhoitotyön. Nimittäin voidaanko vahinkosutta jahdata vuorokaudessa tai kahdessa vastuullisesti ja harkiten?

Yhtään käsittämätöntä tilannetta eivät helpota valittajat. Ovatko he harkinneet asioita joka kantilta? Nimittäin lienee yleisesti hyväksytty ajatus sekä monilla luontoihmisillä että vastuullisilla metsästäjillä, että susilauma, joka pyörii lähellä asutusta ja on tottunut ja totuttaa pentujaan helppoon saaliiseen koiraan, lampaaseen tai laitumella laiduntavaan lehmään, on vahinkoeläin ja siksi ihmisen ja luonnon yhteissävelen vuoksi poistettava tai saatava jollain muulla tavoin käyttäytymään toisin.

Nykyään metsästäjät hyväksyvät suden, karhun ja ilveksen eikä ahmakaan ole kauhistus. Suomalaista riistanhoitotyötä taas valvoo valtion viranomaisena Riistakeskus. Se eivät myönnä vahinkoperusteisia lupia ilman syytä. Siksi tuntuu oudolta, että ihan tavallinen riistanhoitotyö laillisen esivallan suojissa ei onnistu. Onko vika järjestelmässä vai missä, se pitää joka tapauksessa korjata.