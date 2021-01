Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105. Niiden joukossa ovat Keskipohjanmaan vaikutusalueelta Kokkola, Kruunupyy, Nivala, Haapavesi, Kalajoki ja Kaustinen. Näissä kunnissa esikoulu on siis mahdollista aloittaa jo 5-vuotiaana.

Näiden kuntien lisäksi mukaan on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta ne toimivat verrokkikuntina. Niiden joukossa Keskipohjanmaan vaikutusalueelta on Oulainen.

Nivalan sivistysjohtaja Riitta Viitakankaan mukaan käytännön järjestelyt kaksivuotisesta esikoulun kokeilusta täsmentyvät myöhemmin.

– Asia on niin tuore, että ministeriöltä ei ole tullut kokeilusta vielä tarkkoja ohjeita. Helmikuun alussa he järjestävät aiheesta webinaarin, Viitakangas kertoo.

Kokeilussa mukana olevat kunnat tai kunnista koostuvat alueet on valittu kokeilulain mukaisesti satunnaisotannalla. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuodesta.

Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Viitakankaan mukaan kokeilu on vapaaehtoinen eli huoltajat voivat päättää, osallistuuko lapsi kaksivuotiseen esiopetukseen. Koska esiopetus on maksutonta, valtio on luvannut korvata kunnille kokeilusta aiheutuvat maksumenetykset.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

– Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, toteaa opetusministeri Jussi Saramo tiedotteessa.

