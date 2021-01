Vesilinjan runkojohto haljennut Perhon Kokkonevalla – Keittokehoitus 70 kiinteistölle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon Kokkonevalla havaittiin vuoto runkovesijohdossa tiistaina. Tekninen johtaja Alpo Anisimaa epäilee, että routa olisi liikutellut kiviä.

– Vuoto oli iso ja kun sitä ryhdyttiin kaivamaan esille, repesi kohta paineen helpottuessa kokonaan, kertoo Anisimaa.

Nyt runkolinjalla on sulku, joka on katkaissut vedentulon Perhonjoen pohjoispuolella talouksista Fieandtin kiveltä Oksakosken keskustaan. Vedettä on nyt 70 kiinteistöä.

– Vuoto on haasteellisessa paikassa, mutta varmaan tälle iltaa saadaan vettä kulkemaan, sanoo Anisimaa.

Kokkonevan ja Oksakosken alueella olevia kehoitetaan kuitenkin keittämään juomavetensä katkoksen jälkeen. Vettä voi myös noutaa Kokkonevan koululta. Anisimaa kertoo, että keittokehoitus on varotoimenpide.

– Kun linja saadaan auki, niin se on kaiken varalta huuhdeltava ja otettava näytteet.

Keittokehoitus jatkuu parin vuorokauden ajan, kunnes vesinäytteet valmistuvat.

Kivikankaalla ja muualla Oksakoskella vesi tulee nyt pienemmällä paineella joen eteläistä runkolinjaa pitkin.