Pietarsaaressa helmikuussa ensi-iltaan suunniteltu musikaali Tjugo sekunder (Kaksikymmentä sekuntia) eteni aikataulussa, mutta korona pilasi ensi-iltasuunnitelmat.

– Alkuviikosta oli vielä kahdet harjoitukset, mutta nyt produktio jää tauolle toukokuun alkuun saakka, kertoo Pietarsaaren Sinfoniettan toiminnanjohtaja ja musikaalin vastaava tuottaja Anna Madsen.

Hän laskee, että musikaalia on ollut tekemässä kaikkinensa satakunta henkeä.

– Luonnollisesti nuoret ovat pettyneitä, mutta kyllä kaikki me ymmärrämme tilanteen ja osasimme odottaa, että näin saattaa käydä.

Musikaalin kohtaloa on puitu pari viikkoa. Madsen sanoo, etteivät päätökset ole yksikertaisia. Esimerkiksi ohjaaja Mats Holmqvist on myös maanviljelijä, ja toukokuussa painavat kylvötyöt päälle. Yksi vaihtoehto oli siirtää ensi-iltaa vuodella.

– Mukana on kuitenkin opiskelijoita, jotka opiskelevat nyt viimeistä vuotta, joten vuodella siirtäminenkään ei oikein onnistu.

Näillä näkymin harjoitukset alkavat 10. toukokuuta ja ensi-ilta on maanantaina 24. toukokuuta.

– Kymmenen esitystä viedään viikossa läpi. Viikolla on kaksi koululaisesitystä iltanäytösten lisäksi ja myös lauantaina on kaksi esitystä.

Musikaalin tuottaa Pietarsaaren Sinfonietta, jonka kevään suursatsaus musikaali on. Kyseessä on myös alueen eri oppilaitosten yhteistyö ja kantaesitys. Valmistavia harjoituksia on käyty koko lukuvuoden verran.

Musikaali on ainutlaatuinen produktio. Sen on säveltänyt mestaripelimanni Christine Julin-Häggman, libretto ja teksti on Finlandia-ehdokkaana olleen Ann-Luise Bertellin sekä näyttelijä ja sanoittaja Matias Kuoppalan, joka asuu nykyään Norjassa. Musiikin sovitukset sinfoniettakokoonpanolle, jota vahvistavat puhaltajat, lyömäsoittajat, säestysryhmä ja lauluyhtye, on tehnyt Nils-Petter Ankarblom. Kapellimestarina toimii Martin Segerstråle ja koreografiasta vastaa Ida ”Inxi” Holmlund. Kaksi viimeksi mainittua olivat mukana jo viisi vuotta sitten suuren suosion saaneessa Natten är ännu ung -musikaalissa, joka pohjasi Lars Sundin tekstiin.

Schaumansalissa on nyt hiljaista. Kokkolan talviharmonikka tuo konserttinsa saliin helmikuun 12. päivä perjantaina, jolloin lavalle nousevat Maria Kalaniemi – harmonikka ja laulu ja

Eero Grundström – harmoni, mutta se striimataan suorana ilman yleisöä. Duon viime vuonna ilmestynyt levy Mielo on saanut runsaasti kiittäviä arvioita, ja se pysytteli useamman kuukauden arvostetun World Music Charts Europe -listan kärkipäässä. Levy on myös Etno-Emma ehdokkaana.

Salin digital livessa on voinut seurata live-lähetyksinä oopperoita Metropolitanista ja balettia Bolshoista tai nauttia huippuorkestereiden konserteista. Viimeisin esitys Metropolitanista nähtiin 15.2. kun Borgy ja Bess soi salissa. Lentävää Hollantilaista ei enää esitetty. Anna Madsen, joka toimii myös Schaumansalin vastaavana tuottajana, muistuttaa, että koronahan ei ole vain Suomen ongelma, vaan pandemia on sulkenut kulttuurilaitoksia yhtä lailla itänaapurissa kuin rapakon takana. Ei ole edes mitään, mitä voitaisiin salissa välittää.

Kevään ensimmäiset live-esiintymiset on sovittu maaliskuulle. Legendojen nostalgiailta siirrettiin viime vuoden lopulta maaliskuulle, ja kuun lopulla Sami Hegbergin stand up -kiertue saapuu Pietarsaareen.