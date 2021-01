Pietarsaaren Sanomat muuttuu kaupunkilehdeksi: suomenkieliset paikallisuutiset jatkossa ilmaiseksi joka postiluukkuun

Tilattava paikallislehti Pietarsaaren Sanomat jaetaan tänään 27.1. viimeistä kertaa.

3. helmikuuta 2021 alkaen Pietarsaaren Sanomat ilmestyy kaupunkilehtenä, joka jaetaan ilmaiseksi jokaiseen talouteen Pietarsaaressa ja osassa Luotoa. Ilmestymispäivä on tuttu PS:n lukijoille, eli keskiviikko.

Samalla tähän saakka perjantaisin kaupunkilehtenä jaetun PS Pulssin ilmestyminen lakkaa.

Julkaisija KPK Mediat teki päätöksen uudelleenjärjestelystä viime syksynä. Taustalla on tilattavien lehtien levikin pitkään jatkunut väheneminen ja sitä kautta kannattavuusongelmat.

Tältä media-alan yleiseltä kehitykseltä Pietarsaaren Sanomatkaan ei ole voinut välttyä.

– Luovumme vanhasta haikein mielin ja otamme uuden ajan vastaan odottavissa ja positiivisen jännityksen täyttämissä tunnelmissa, päätoimittaja Pentti Höri kertoo.

– On syytä iloita siitä, että suomenkielinen ääni ei vaikene Pietarsaaren seudulla, vaan pystymme pitämään tarpeelliseksi koettua perinnettä yllä. Muoto ja konsepti muuttuvat ajan henkeä vastaaviksi, perusperiaatteet eivät katoa mihinkään.

Pietarsaaren Sanomat jatkaa vastuullisen journalismin tiellä.

– Kuluneina vuosikymmeninä olemme saavuttaneet lukijoiden luottamuksen, ja siitä meillä ei ole aikomusta tinkiä jatkossakaan.

– Olen tyytyväinen ja iloinen siitä, että kaikki vanhastaan Pietarsaaren Sanomia ja PS Pulssia tehneet työntekijät jatkavat konsernin palveluksessa. Toki uudelleenjärjestelyjä tulee, ja itse Pietarsaaren Sanomien tekijäresurssit kapenevat jonkin verran. Luotan kuitenkin vahvasti siihen, että kokenut porukka kykenee toimittamaan hyvää sisältöä jatkossa kerran viikossa ilmestyvään lehteen.

Pietarsaaren Sanomien rakenne ja ulkonäkö muuttuvat jossain määrin.

Osittain muutoksen tarpeen sanelee se, että lehden tekninen taitto siirtyy pois toimituksesta. Tietyllä automaatiolla varmistetaan se, että tekijät voivat keskittyä yhä enemmän sisällön tuottamiseen.

Ilmaiseksi jaettavaksi kaupunkilehdeksi muuttuminen ei ole tekijöille hyppy tuntemattomaan. Nyt Pietarsaaren Sanomiin sulautuvasta PS Pulssista on reilun viiden vuoden kokemus, myönteinen sellainen. PS Pulssin viimeinen numero ilmestyy perjantaina 29. tammikuuta.

– Kaksikielisellä seudulla joka talouteen jaettava suomenkielinen lehti on otettu vastaan todella hyvin, ja siitä on ehtinyt tulla odotettu osa lukijoiden viikoittaista arkea. Se on myös osoittautunut halutuksi ja hyödylliseksi ilmoituskanavaksi seudun toimijoille ja yrityksille. Monine teemoineen ja liitteineen PS Pulssi on tavoittanut kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja palaute on ollut erittäin positiivista, Pentti Höri sanoo.

– En näe mitään syytä, etteikö uusi Pietarsaaren Sanomat onnistuisi tällä samalla polulla vähintään yhtä hyvin.