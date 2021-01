Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä on huolissaan koronakaranteenien laiminlyönneistä. Alueella on käynyt ilmi, että kaikki karanteeniin määrätyt eivät ole noudattaneet ohjeita, mikä on aiheuttanut lisää koronatartuntoja.

Koronavirukselle altistuneiden karanteeniaika on 14 vuorokautta. Karanteenissa pitää välttää kodin ulkopuolisia kontakteja. Ulkoilla voi kontakteja välttäen. Karanteenissa ei saa mennä töihin, kouluun, kauppaan, apteekkiin tai harrastuksiin.

Oireiden ilmettyä pitää hakeutua heti koronavirustestiin.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen muistuttaa myös muista koronaviruksen torjumiseen liittyvistä toimista.

– Kun vieraillaan sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on erityisen tärkeää, että noudatamme tarkasti annettuja suojautumisohjeita. Vierailuja ei pidä tehdä sairaana eikä vähänkään oireisena.

Sairaala- ja hoitolaitosvierailuilla käytetään kasvomaskia sekä huolehditaan käsihygieniasta ja riittävistä kahden metrin turvaväleistä.

Pohjanmaalla on voimassa suositus, jonka mukaan kokoontumisia voi tehdä enimmillään 10 hengen ryhmissä.

– Alle 10 hengen kokoontumissuositus koskee myös vapaa-ajan toimintaa, tilaisuuksia ja harrastuksia, Kinnunen täsmentää.

Pohjanmaa on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Tilanne alueen pohjoisosassa on rauhoittumassa, kun taas alueen keskiosassa on esiintynyt uusia tartuntoja, jotka ovat johtaneet määrällisesti suuriinkin altistumisiin. Alueen eteläisessä osassa tilanne on sairaanhoitopiirin mukaan rauhallinen, mutta sielläkin on tapahtunut koulualtistumisia.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä aikoo kokoontua jälleen perjantaina, jolloin ryhmä käsittelee aiempaa tiukempaa suositusta sisätiloissa tapahtuvaan aikuisten harrastustoimintaan.