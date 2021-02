Uutisten viikon lasten lehden pääkirjoitus: Nuoret lukijat on huomioitava – "Lehti sinulle"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tuoreet tutkimukset kertovat, että uutisia katsotaan ja luetaan entistä enemmän. Se on hieno asia. Lehtiä tekevät lähinnä aikuiset ja meitä pitää aina välillä muistuttaa siitä, miten nuorille lukijoille tehdään juttuja ja millaisista asioista haluaisitte lukea lisää.

Kun olin lapsi, luin lehdestä ensin sarjakuvat. Sarjakuvat olivat yleensä joka päivä ilmestyvien lehtien lopussa, joten siksi aloitan yhä lehden lukemisen viimeisiltä sivuilta. Se on hassu tapa, sillä tärkeimmät ja isoimmat uutiset ovat yleensä lehden alussa. Tyttäreni taas lukevat ensin uutiset, joiden kuva kiinnostaa sekä tekevät uutisvisan.

Sain lapsena valita lehden, joka minulle tilattiin. Kerran kuukaudessa ilmestyvä aikakausilehti oli aarteeni, jonka vuosikerrat säilöin ja joita luin aina uudestaan.

Nykyään on myös muita tapoja lukea uutisia ja tämäkin lehti ilmestyy netissä näköislehtenä ja nettijuttuina. Näköislehti, eli näkkäri, näyttää ihan samanlaiselta kuin painettukin lehti. Tämän Lasten lehden näkkäri löytyy osoitteesta www.kpk.fi/lastenlehti ja jos luet sitä, huomaat, että lehdestä löytyy painettua lehteä enemmän juttuja harrastuksista. Nettijuttuina lehtien sivuilla julkaistuja uutisia on helpompi jakaa sosiaalisessa mediassa linkkeinä sekä näitä juttuja voi myös kommentoida lehtien sivuilla. Netissä saattaa myös olla enemmän juttuihin liittyviä videoita, näin myös tämän lehden osalta.

Me toimittajat kirjoitamme jutut niin, että ne ovat totta. Joskus kaikille sattuu virheitä, mutta toimituksissa on ohjeet siihen, miten tällöin toimitaan: virheistä on kerrottava ja ne on oikaistava. Juttuihin haastatellaan ihmisiä, joiden ääni ja mielipiteet tulevat teksteissä ilmi. Se on tärkeää, sillä ihmisiä haastattelemalla saatetaan yhteen myös eri mielipiteitä.

Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään valtakunnallista koululaisille ja opiskelijoille suunnattua Uutisten viikkoa. Viikkoa kutsuttiin ennen nimellä Sanomalehtiviikko. Lapsia ja nuoria huomioidaan viikon aikana erityisen paljon mediassa ja mekin paikallismedioissa halusimme näin tehdä. Tällä kertaa yksi tavoista on tämä lehti. Lehti on ajateltu niin, että jutut kiinnostavat alakoululaisia. Toivottavasti luette tätä kodeissa ja kouluissa!

Sanni Aho

tuottaja, päätoimittaja