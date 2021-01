Valtioneuvosto on päivittänyt 14.1.2021 erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen, joka tuli voimaan 15.1.2021. Päivittämisellä tarkoitetaan, että valtioneuvosto muutti edellisen eli Sipilän hallituksen päättämää asetusta.

Nyt hyväksytyn asetuksen tavoitteena on varmistaa kirurginen päivystysvalmius eri puolilla Suomea olevissa keskussairaaloissa tinkimättä kuitenkaan laadusta, vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Aiemmassa asetuksessa eri tehtävien leikkausmäärät tuli saavuttaa, jotta sairaala olisi voinut tarjota jatkossakin kyseistä kirurgista palveluaan.

Monille pienemmille keskussairaaloille, kuten meillekin, asetetut leikkausmäärät muodostivat vaikeasti saavutettavan tason. Ellei tasoa olisi saavutettu, olisi sairaala menettänyt oikeudet kyseiseen leikkaustoimintaan. Tämän seurauksena monen keskussairaalan palvelut olisivat vähentyneet merkittävästi. Näin myös meidän keskussairaalan osalta.

Me keskipohjalaiset saamme kiittää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) siitä, että hän kuuli huolemme ja hänen johdollaan tehdyt asetusmuutokset turvaavat Keski-Pohjanmaan keskussairaalan säilymisen päivystävänä sairaalana. Merkittävää pohjatyötä on tehnyt myös komissaari Jutta Urpilainen yhteyksillään ministeri Kiuruun. Toki työtä asian hyväksi on tehty myös pitkään ja tehokkaasti Soiten viranhaltijoiden taholta.

Tämä iloinen uutinen on koko meidän alueellemme elintärkeä. Päivystävä sairaala tarvitsee hyvin paljon erilaisia sitä tukevia toimintoja erityisesti kirurgian puolella. Nyt tällä asetuksen muutoksella nämä toiminnot ovat turvatut. Monipuolisilla kirurgian palveluilla voidaan ylläpitää päivystysvalmiutta. Tällä on myös erityisen suuri merkitys sairaalamme asemaan säilyä ja kehittyä edelleen laadukkaana synnytyssairaalana.

Sanotaan, että mitään hyvää ei odota liian pitkään tai että hyvää kannatta odottaa. Nyt sitkeä ”puurtaminen” ja vaikuttaminen palkittiin. Tämä asetus varmistaa, että edellytykset on luotu päivystävälle sairaalalle kunhan kirurginen osaaminen pysyy Soitessa. Tämän varmistamiseksi on meidän kaikkien tehtävä voitavamme.

On myönteinen asia, että Kokkolassa päivystystoiminta osana erikoissairaanhoitoa tuottaa palvelujaan huomattavasti Keski-Pohjamaan maakuntaa laajemmalle alueelle. On arvioitu, että päivystystoiminnan alueella asuu liki 200 000 ihmistä, virallisen maakuntamme lisäksi Pietarsaaren seutu sekä merkittävä osa ns. Kalajokilaaksoa lasketaan mukaan.

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat tärkeitä meille kaikille ja tämä aika, jota elämme, kun Covid-19 -virus jyllää maailman laajuisesti, on osoittanut, että yhä tärkeämmiksi ne nousevat. Integroitunut Soite on hoitanut tehtävänsä mallikkaasti tämänkin suhteen, kiitos tästä Soiten sitoutuneille ja ammattitaitoisille työntekijöille.

Meidän on rakennettava yhteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että jatkossakin säilytämme päivystävän sairaalan aseman monipuolisine palveluineen – ihmisten parhaaksi, tasa-arvoisesti.

Kristiina Teerikangas, Soiten valtuuston 1. varapuheenjohtaja (sd.)

Mauri Lahti, Soiten hallituksen jäsen (sd.)

Marjo Salmi, Soiten hallituksen jäsen (sd.)

Esa Kant, Soiten valtuuston jäsen (sd.)

Tarja Harju-Karhula, Soiten valtuuston jäsen, tarkastuslautakunnan vpj (sd.)