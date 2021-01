Lukijan mielipide: "Kirkon tehtävä on kuitenkin hyssyttelyn ja kosiskelun rinnalla kertoa kolikon toinen puoli"

Paljon on keskusteltu kirkon suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta. Enimmäkseen on painotettu, että kirkko on avoin kaikille. Niin on, ja kaikkia sinne kutsutaan.

Kirkon tehtävä on kuitenkin hyssyttelyn ja kosiskelun rinnalla kertoa kolikon toinen puoli. "Ei jokainen, joka sanoo Minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaissa olevan Isäni tahdon." (Matt. 7:21)

Tämä tahto on luettavissa Raamatussa ja siihen kirkko ja sen papit ovat sitoutuneet. Ei ihminen luonnostaan kaipaa evankeliumia, ellei laki ole häntä syntiseksi osoittanut. Kirkon on uskallettava sanoa synti synniksi ja julistaa siihen perään Jumalan anteekiantoa Jeesuksen sovitustyössä.

Veli Männistö,

Toholampi