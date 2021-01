Israel on rokottanut todella nopeasti kansalaisiaan koronavirusta vastaan, mutta rokotusohjelmaa on myös kritisoitu voimakkaasti



Israel on osoittanut, että koko väestön nopea rokottaminen koronavirusta vastaan on mahdollista. Tiistaina maan terveysministeri kertoi, että lähes kolmannes maan väestöstä eli 2,7 miljoonaa israelilaista on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.