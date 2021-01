Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Akkuteollisuus on tervetullut maakuntaan – "Akkutyöryhmän" työ ennustaa ihmettä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastaanotti tiistaina akkustrategiaa työstäneen ryhmän raportin. Tilaisuudessa puhuttiin termeillä mahdollisuus ja ihme. Tämäkös miellyttää Keski-Pohjanmaalla, jossa tiedetään litiumista kenties enemmän kuin missään muussa maakunnassa Suomessa. Keski-Pohjanmaan tunnetut litiummalmivarat on arvioitu merkittävimmiksi koko Euroopassa.

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg twiittasi tuoreeltaan, että "raaka-aineiden kartassa me olemme ainut paikka, jossa on litiumia". Ja totta, Kokkolassa on teollinen keskittymä ja tuleva litiumtehdas vahvistaa asiaa.

Työryhmän puheenjohtaja Matti Nykänen hehkutti tiedotustilaisuudessa Suomen haikailevan uusia ihmeitä. Akkuteollisuuden syntyä pidetään nyt suurena mahdollisuutena. Yhteiskunta sähköistyy ja esimerkiksi liikenne muuttuu. Suomeen yritetään saada lisää akkuteollisuusinvestointeja.

Akkustrategian tavoitteina ovat myös Suomen vähähiilisen talouden kasvu ja liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Luottamusta herättää lähtökohtana olevat kestävyys ja vastuullinen liiketoiminta. Suomessa on myös alan tutkimusta.

Kaivosteollisuus on näyttänyt Suomessakin vähemmän mairittelevia puolia. Keski-Pohjanmaalla toimiva Keliber on vakuuttanut monia avoimella toiminnalla, pitämällä asukasiltoja ja kertomalla asioista alusta lähtien. Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, joka toimii Kaustisella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Joulukuussa Keliber jätti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle litiumkemiantehtaan ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus koskee Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuvaa litiumkemiantehdasta. Kokkolan teollisuusalueelle litiumtehdas sopisi paremmin kun hyvin.

Ministeri Lintilä muistutti akkustrategiaa käsitelleessä tiedostustilaisuudessa kuluttajien vaatimuksista. Sillä on väliä, mistä akkumateriaali on peräisin. Ympäristövaikutukset ja eettiset kysymykset vaikuttavat siihenkin, että akkuihmeeseen voidaan olla tyytyväisiä Keski-Pohjanmaalla.