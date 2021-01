Hallituksen viesti tuottajille: Voitte normaalisti suunnitella tulevia istutuksia ja satokautta – Jari Lepän mukaan kysymys on Suomen huoltovarmuudesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallitus pyrkii turvaamaan huoltovarmuuskriittisten kausityöntekijöiden saatavuuden tulevalla kasvukaudella. Työnantajille laaditaan muun muassa uudet ohjeet.

Hallitus keskusteli keskiviikkona maa- ja metsätalouden ulkomaisen kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta. Ministeriön mukaan kriittisestä työvoimasta on työ- ja elinkeinoministeriön listaus, jossa ovat mukana myös maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden kausityö.

– Kausityövoiman turvaaminen terveydestä tinkimättä on erittäin tärkeä päätös koko tulevalle kasvukaudelle, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) muistuttaa tiedotteessa.

– Tällä periaatepäätöksellä haluamme lähettää viestin tuottajille, että voivat normaalisti suunnitella tulevia istutuksia ja satokautta. Kysymys on myös kansallisesta huoltovarmuudestamme. Siksi on kriittisen tärkeää, että huolehdimme myös kausityöntekijöitä koskevat lupaprosessit kuntoon, Jari Leppä jatkaa.

Hallitus jatkaa neuvotteluja terveysturvallisen maahantulon ohjeistuksesta seuraavassa neuvottelussaan. Kausityöntekijöitä koskeva ohjeistus päivitetään hybridistrategian muutosten mukaisesti.

– On tärkeää, että tiloille lähtevät terveysturvallisuusohjeet ovat kauttaaltaan linjassa hallituksen hybridistrategian kanssa. Niiden tulee olla myös selkeitä ja helppoja noudattaa. Nämä ohjeet tullaan lähettämään tiloille, kun olemme ne ensin hallituksessa käsitelleet, Leppä lupaa.

Hallitus linjasi keskiviikkona koronarokottamisten korvaamisesta sairaanhoitovakuutuksesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan niin, että Kela voisi korvata työterveydessä tehtävän rokottamisen.

Sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa tehtävien rokotusten matkakustannukset tulisivat korvattaviksi.

Marin: Rajoituksia todennäköisesti tullaan tekemään enenevässä määrin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi keskiviikkona, että Suomessa ollaan aika nopeasti siinä tilanteessa, jossa joudutaan keskustelemaan uuden hybridistrategian mukaisesti kakkostasolle siirtymisestä.

Se tarkoittaisi, että koko maassa otettaisiin yhteisesti käyttöön voimakkaammat toimenpiteet. Marin pohjusti arviotaan viittaamalla uusiin tartuntalukuihin.

– Voi olla, että päätös tulee aika nopeasti hallituksen pöydälle. Jos ei nyt ensi viikolla, niin jo muutaman viikon sisällä, Marin kertoi keskiviikkona Säätytalon portailla ennen hallituksen neuvottelua.

Marin siis ennakoi, että kiristyksiä rajoitustoimiin tullaan tekemään.

– Näkisin, että rajoituksia todennäköisesti tullaan tekemään enenevässä määrin. Rajoituksia tullaan kiristämään, mikäli tilanne heikkenee.

Marinin mukaan tartuntatautilain päivitys tuo uusia työkaluja puuttua esimerkiksi yksityisten tilojen käyttöön.

– Eduskunnassa on tartuntatautilain päivitys tällä hetkellä. Heti kun saamme uuden lainsäädännön eduskunnasta ja työkalut, mitä siinä on, ne tulevat myös hallituksen pohdittaviksi.

Marinin mukaan THL pohtii tällä hetkellä tiukempaa maskisuositusta ja nimenomaan maskien laatukysymystä.

– THL kertoo kantansa sitten, Marin viestitti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi myös, että valtakunnalliset rajoitukset ovat vain ajan kysymys.

– HUSin alueella tautitilanne on edelleen pahentumassa. Nyt on ajan kysymys, kuinka monta viikkoa me pääsemme, ennen kuin me olemme alueellisista rajoituksista valtakunnallisten rajoitusten piirissä. Tältä osin mieleni on hyvin synkkä.

