Yleisötilaisuudet edelleen kiellettyjä – Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoitukset jatkuvat helmikuun loppuun saakka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa nykyisiä kokoontumisrajoituksia helmikuun loppuun saakka. Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Virasto antoi uuden määräyksensä torstaina.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita.

Aluehallintovirasto toteaa maakunnan koronatilanteesta, että pääosa Pohjois-Pohjanmaan alueen tartunnoista on Oulun kaupungissa, mutta tartuntoja on todettu myös pienemmissä kunnissa. Oulun lisäksi uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana kuudessatoista alueen kunnista. Viimeisimmän kuukauden aikana on ilmennyt tartuntoja myös sosiaalihuollon yksiköissä Pohjois-Pohjanmaalla.

Alueellinen koronaviruksen torjuntatoimia koordinoiva yhteistyöryhmä arvioi, että kokonaisuutena sairaanhoitopiirin epidemiologinen tilanne on tasaantunut ja se on kiihtymisvaiheessa. Leviämisvaiheen kriteereistä Oulussa täyttyvät ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus.

Lisäksi uutena potentiaalisesti merkittävänä uhkatekijänä ovat Suomessa ilmenneet virusmuunnokset. Uusi Covid-19 -muunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit.

