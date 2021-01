Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä: "Joskus valinta on lääkkeiden ja ruuan välillä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Kokkolan suomalaisen seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala sanoo, että diakoniatyössä tiedetään, että pienituloiset ikäihmiset elävät erityisen vaikeassa tilanteessa.

– Monella ikäihmisellä on korkea kynnys avun pyytämiseen ja monesti avunpyynnöt tulevatkin omaisilta tai hoitotyöntekijöiltä. Pienillä tuloilla opetellaan pärjäämään, mutta elämisen kulut kasvavat sairauksien myötä esimerkiksi lääke- ja hoitokuluina. Joskus valinta on lääkkeiden ja ruuan välillä, kertovat Honkala ja diakoniatyöntekijä Lea Wentin.

Kokkolan seurakuntayhtymän alueen diakoniatyöllä oli viime vuonna reilut 6 000 kohtaamista ja niistä lähes kolmannes koski yli 70-vuotiaita.

– Paljon on tehty puhelintyötä, mutta ihmisiä on tavattu turvallisuus edellä myös kodeissa, asumisyksiköissä ja pihoilla. Aina ei tietenkään näissä kohtaamisissa olla taloudellisten asioiden äärellä, mutta paljon tehdään palveluohjausta. On tärkeää, että yhteiskunnan tukitoimet ovat kaikilla kunnossa, kertoo Honkala.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka toteuttaa yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnon koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Kursseilla saa perusvalmiudet esimerkiksi pankki- ja Kela-asiointiin tietokoneen välityksellä.

Koronan vuoksi lipaskeräyksiä ei järjestetä ainakaan heti, vaan mahdollisesti myöhemmin keväällä tilanteen sen salliessa. Yhteisvastuukeräykseen voi lahjoittaa rahaa suoraan keräyksen tilille.

– Jokaisella seurakunnalla on oma viitenumero, jota voi käyttää. Silloin lahjoitetusta summasta 20 prosenttia jää siihen seurakuntaan, selvittää Honkala.

Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 40 prosenttia jää kotimaahan, 60 prosenttia menee ulkomaille.

– Kirkon ulkomaanavun kautta autetaan heikossa asemassa olevia vanhuksia ja perheitä kehittyvissä maissa. Tänä vuonna pääkohdemaa on Uganda, mutta apua välitetään myös kymmeneen muuhun maahan, kertoo Wentin.

Viime vuonna korona rokotti Yhteisvastuukeräystä ja useita Yhteisvastuukeräys-tapahtumia jäi välistä. Viime vuonna Kokkolassa kerättiin kasaan noin 7 200 euroa.