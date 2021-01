Vielä viikon kestävällä DocPoint elokuvafestivaalilla nähtävä dokumentti sioux-intiaanien taistelusta öljyputken rakentamista vastaan toi liikkeen keulahahmoja Suomeen muutama vuosi sitten, sillä dokumenttia tekemässä oli myös kaksi suomalaista tuotantoyhtiötä. Kun toimittaja kysyi intiaaninaisten kantaa sulkapäähineen käyttöön esimerkiksi suomalaisissa televisiosketseissä, he vastasivat olevansa ihmisiä, eivät maskotteja. Sulkapäähineen käytöstä päätetään heimossa, kuka tahansa sellaista ei päähänsä voi asettaa.

Vaikka ymmärrys ja eritoten kunnioitus alkuperäiskansoja kohtaan on vuosikymmenten aikana kasvanut, niiden on edelleen tehtävä aktiivisesti työtä saavuttaakseen tasa-arvoisen aseman yhteiskunnassa. Puheet ylireagoinneista olisi syytä unohtaa.

Ylireagoinnista on syytetty myös Teatterikorkeakoulun opiskelijoita, jotka kyseenalaistavat koulun metodeja. Taustalla on 2017 alkanut #metoo liike, joka on nostanut esille kulttuurin alalla tapahtuvan seksuaalisen häirinnän. Vaikka tasa-arvo on mennyt eteenpäin sitten 1910-luvun naisten äänioikeutta ajaneen naisasialiikkeen eli suffragettien toiminnan, työsarkaa riittää edelleen. Kun suffragetit joutuivat taistelemaan tasa-arvon puolesta, heillä oli vaakakupissa vapaus ja jopa oma henki. Nykyajan tekijöillä on vastassa somessa tapahtuva vähättely, maalitus ja julkinen häpäisy.

Pariisilaisen kustantajan Vanessa Springoran esikoisteos Suostumus on tositarina siitä, kuinka Springora joutui 1980-luvulla, vain 14-vuotiaana, 50-vuotiaan kirjailijan hyväksikäytön uhriksi. Kirja on synnyttänyt kohun Ranskan kirjallisuuspiireissä, sillä hyväksikäyttäjä on tunnettu, tv:stäkin tuttu kirjailija Gabriel Matzneff. Matzneff on nyt 83-vuotias, ja Springoraa on syytetty siitä, että vanhus joutuu nyt kärsimään kolmekymmentä vuotta sitten tapahtuneesta hyväksikäytöstä, joka oli kirjallisuuspiireissä hyvin tiedossa. Kirjoittihan mies rikoksensa, ei ainoastaan Vanessan, vaan lukuisten alaikäisten tyttöjen ja poikien kanssa, suoraan sellaisenaan kirjoihinsa. Springora on vastannut, että jos joku parinkymmenen vuoden päästä yrittää esitellä Matzneffin kirjallisuusnerona, hänen on pakko kertoa siinä yhteydessä myös Suostumuksesta. Suostumus on aiheeltaan erityisen ajankohtainen myös sosiaalisen median aikakaudella, jossa nuorten tyttöjen ja myös poikien manipuloiminen aikuisten kanssa tapahtuvaan seksiin on kasvava ongelma.

Ajatus siitä, että #metoo olisi muuttanut pysyvästi kulttuurin kenttää vain muutamassa vuodessa, on mahdoton. Esimerkiksi kirjallisuuspiireissä pedofilia hyväksyttiin vielä kolmekymmentä vuotta sitten, koska Gabriel Matzneffin toiminta oli yleisesti tiedossa. Intellektuellit jopa ihailivat häntä, kyseenalaistihan Matzneff järjestelmää ja oli taiteilijana koskematon. Nyt kysytään aiheellisesti, voidaanko miehen kirjoja enää ylipäätään kaupata. Nykyään Julliard-kustantamon kustannusjohtajana toimivat Springora ei kannata sensuuria, vaan kertoo Matzneffin teosten toimivan todisteena jälkipolville. Silti hän peräänkuuluttaa lain noudattamista myös taiteessa.

Vain vähän ennen Salaisuus-kirjan julkistamista 30-vuotias ranskalaisnäyttelijä Adèle Haenel syytti 54-vuotiasta ohjaajaa Christophe Ruggiaa vuosituhannen alussa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Vaikka ohjaaja on kiistänyt syytökset ja vetoaa väärinkäsitykseen, elokuvaa tehneen tuotantoryhmän jäsenet ovat todistaneet ohjaajaa vastaan ja kommentoineet kuvausilmapiirin olleen sairas ohjaajan varhaisnuoreen kohdistuneen pakkomielteen vuoksi.

Ranskalaisessa mediassa voivoteltiin, onko näitä tapauksia jo liikaakin. Myös Suomessa on toivottu, ettei menneisyyttä enää kaiveltaisi. Holokaustin natseja jahdattiin heidän kuolemaansa saakka; miksi näistä tapauksista pitäisi vaieta?