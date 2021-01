Kalajoen kaupungin uudet koronarajoitukset ja -suositukset astuvat voimaan tiistaina 2. helmikuuta. Muutoksia on tehty lähinnä ryhmäharrastustoimintaa, kylpylää, kirjastoa sekä opetuksen järjestämistä koskien. Suurin osa entisistä rajoituksista ja suosituksista säilyy ennallaan.

Kaupunki avaa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan. Harjoittelu on mahdollista joukkueena tai muuna vakiintuneena ryhmänä. Otteluja, kilpailuja, turnauksia tai esityksiä ei kuitenkaan toistaiseksi järjestetä.

Koululiikunta toteutetaan edelleen vain pihalla tai koulun tiloissa.

Kaupunki suosittelee, että paikalliset ryhmät eivät osallistu muilla paikkakunnilla järjestettäviin tapahtumiin, otteluihin, kilpailuihin tai muuhun vastaavaan.

Toiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Käyttövuoroihin voi tulla muutoksia, jotta toimintaa voidaan toteuttaa annettujen ohjeistusten puitteissa.

18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Harrastustoimintaa voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa etämuotoisena. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet pyritään mahdollistamaan erityisjärjestelyin. Lajiliiton järjestämä lisenssiurheilijoiden ottelu- ja kilpailutoiminta sallitaan ainoastaan erikseen sovittuna. Toiminnan järjestämisestä on sovittava kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon kanssa.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa ajalla 28. helmikuuta asti.

Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

Avoin nuorisotilatoiminta on suljettu 28. helmikuuta saakka. Ryhmätoiminta jatkuu alle kymmenen henkilön ryhmissä. Kaikkien osallistujien tulee käyttää kasvomaskia.

Suomen mallin mukainen perusopetuksen oppilaille suunnattu kerhotoiminta käynnistyy pienryhmissä 1. helmikuuta ryhmäohjaajan antamien toimintaohjeiden mukaisesti.

Kylpylä avataan 2. helmikuuta erityisjärjestelyin rajoittamalla samanaikaisesti paikalla olevaa henkilömäärää ja uintiaikaa. Kylpylän käytävillä ja pukutiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kylpylä tiedottaa ja ohjeistaa järjestelyistä tarkemmin.

Kalajoen kaupungin hal­lin­noi­mat julkiset tilat ovat pääsääntöisesti suljettuna. Oikeus välttämättömiin pal­ve­lui­hin ja asiointiin kuitenkin turvataan.

Virta-Sali, Kahvila Kirja, Ventelän talo, museot ja näyttelytilat sekä kaupungintalo ovat suljettuina 28. helmikuuta asti.

Kirjastoauton toiminta avataan 2. helmikuuta. Asiointi tapahtuu yksi asiakas kerrallaan. Kirjasto on edelleen avoinna pika-asiointiin. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta kirjaston tiloissa asioivilta. Riskiryhmäläisille tarjotaan mahdollisuus kirjakassien noutopalveluun. Aukioloaikoja on rajoitettu helmikuun loppuun saakka. Siihen asti myös kirjaston tapahtumatoiminta on keskeytettynä.

Vierailuja hoitolaitoksiin pyritään välttämään, mutta niitä on mahdollista tehdä, kun niistä on sovittu henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailuille tulee tulla vain terveenä. Toi­men­pi­teis­sä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Abiturientit aloittivat lähiopetuksessa maanantaina. Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa. Tilannetta arvioidaan seuraavan kerran 4. helmikuuta

Perusopetus jatkaa väljennyksellä helmikuun loppuun saakka.

Kansalaisopiston toiminta on mahdollista ainoastaan etäyhteydellä.

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston lasten ja nuorten yksilöopetus jatkuu normaalisti.