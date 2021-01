Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Turvallisuutta ei voi korvata päiväkodeissa – Kokkolan tapauksen hyvä puoli on asian saama huomio

Kokkolan kaupunki on tehnyt sisäisen selvityksen lapsen karkaamisesta päiväkodin pihasta. Kokkolalaismies löysi pikkulapsen kävelemässä keskellä Runeberginkatua Kokkolassa viime viikon keskiviikkona. Mies oli hakemassa omaa lastaan päiväkodista, kun näki kadulla kulkeneen kaksivuotiaan. Kun vanhempia ei näkynyt lähistöllä, mies vei lapsen päiväkodin pihaan. Siitä alkoi pallottelu, jonka aikana selvitettiin, mistä päiväkodista lapsi oli kadonnut.

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso kuvaili Keskipohjanmaassa tilannetta hyvin valitettavaksi, ja sellaiseksi mitä ei tietenkään olisi saanut sattua. Silloin todettiin, että tapahtumat selvittäisiin varhaiskasvatuksessa sisäisesti asianomaisten henkilöiden kesken. Torstaina kaupunki kuitenkin julkaisi selvityksen, jonka mukaan perusteellisen selvityksen tavoitteena on kehittää turvallisuutta ja toimintatatapoja kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Tapahtumat etenivät kokkolalaispäiväkodissa siten, että iltapäiväulkoilun aikana lapsi kiipesi keinupaikan turva-aidan yli. Hän pääsi poistumaan aidatun piha-alueen avoimesta portista kadulle päiväkodin viereisen työmaa-alueen kautta. Lumen runsas määrä helpotti lapsen pääsemistä turva-aidan yli.

Tapahtuma on järkyttänyt päiväkodin henkilökuntaa ja ihmetyttänyt suurta yleisöä. Tietyissä päiväkodin ruuhkatilanteissa on suorastaan ymmärrettävää, että lapsiluku on hetkellisesti kadoksissa. Sähköinen Päikky-sovellus kertoo tietoa siitä, onko lapsi tullut ja lähtenyt. Huolta herätti se, että kukaan ei tuntunut tunnistavan karkulaista oman päiväkodin puuttuvaksi lapseksi, kun ulkopuolinen yritti selvittää tilannetta.

Kokkolan kaupunki ottaa tilanteen vakavasti, ja tapauksen myönteisiä näkökulmia on ainakin kaksi. Lapselle ei käynyt kuinkaan, vaikka tilanne säikäytti ainakin aikuisia. Tilanteessa oli hienoa, joskin normaalia sekin, että ulkopuolinen aikuinen toimi vastuuntuntoisesti ja huolehti lapsesta loppuun saakka.

Myös asianomaisessa päiväkodeissa voidaan ottaa ihan rauhallisesti, kun asiat käydään läpi, toimintatavat ovat kunnossa ja luottamus voidaan palauttaa. Asian julkisuudella on se hyvä puoli, sillä tapaus herättänee pohtimaan käytäntöjä muuallakin. Turvallisuutta ei voi korvata millään päiväkodeissa. Vanhempien on voitava luottaa varhaiskasvatukseen.