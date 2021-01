Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Bergh Grüner Veltliner Organic 2019, Itävalta, 12,98 €

Viinipulloa valittaessa on edelleen hyvä tarkkailla myös pakkauksen ulkoisia piirteitä. Mitä pelkistetympi ja vaatimattomampi etiketti, sitä todennäköisemmin hyvälaatuinen tuote. Ja vastaavasti mitä enemmän ulkoista houkuttelua tarvitaan, sitä huonompi viini. Itävaltalainen Bergh Gruner Veltliner ei juuri kiinnitä huomiota hyllyssä. Siis hyvä merkki.

Valkoviinin tuoksu on rypäleelle hyvin uskollinen, päärynää, melonia ja kohtuullisen kypsää sitrusta. Tuoksu ei ole mitenkään voimakas ja antaa hämäävän vaatimattoman vaikutelman helposti.

Sillä maku on kuitenkin raikas ja monipuolinen. Pelkällään viini on hyvin hapokas ja vihreän omenan hapot peittävät hienon hedelmäisyyden. Kun ruuassa on sopivasti sitruunaa tai limettiä mukana, hapot neutralisoivat toisensa ja päärynä, vihreä omena, lievä ananas ja hieno sitrus nousevat kielelle herkullisesti. Maku on aivan erilainen kuin pelkällään maistettuna. Yksi parhaita gruner veltliner rypäleestä tehtyjä itävaltalaisia pitkään aikaan, mutta vaatii ruokaa toimiakseen moitteettomasti. Itse kokeilin vaalean kalan sekä kasvisten kanssa ja yhdistelmä oli kiitettävä. Elegantti valinta.