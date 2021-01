Ilari Tapion kolumni: Onko tasavallan presidenttiä lupa arvostella?

Presidentti Sauli Niinistöä, 72, arvostetaan poikkeuksellisen laajasti. Sekä tavalliset kansalaiset että politiikan, talouselämän ja tiedemaailman edustajat pitävät häntä järkevänä, jämptinä ja hyvin verkostoituneena mielipidevaikuttajana. Hänen sanoillaan on painoarvoa.

Suosio on niin mittavaa, että Niinistö on noussut tai nostettu arvostelun yläpuolelle. Olisi ikään kuin epäkorrektia kyseenalaistaa hänen lausuntojaan tai toimintaansa. Presidentti on muka aina oikeassa, ja se tuntuu pohjoismaisessa demokratiassa vähän oudolta. Ei kukaan ole täydellinen.

Niinistön asema on samantapainen kuin ison talon vanhan isännän – tai emännän, Niskavuoren Hetan.

Vaikka suurin osa vallasta on siirretty nuorelle sukupolvelle, presidentti tuntuu katselevan kaappien paikkoja sillä silmällä ja ilmaisevan kantansa tavalla tai toisella. Hyvin rajallisia valtaoikeuksiaan hän käyttää niin tehokkaasti, että valtio-opin asiantuntijat pudistelevat välillä päätään. Pientareilla liikutaan.

Edeltäjiinsä verrattuna Niinistö nauttii mediassakin koskemattomuudesta, josta Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari saattoivat vain haaveilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Harvinainen poikkeus oli toimittajien Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen syksyn 2018 kirja Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra, joka sai presidentin tuntemaan itsensä ”elävältä nyljetyksi”. Niinpä hän otsikoiden mukaan läksytti, ryöpytti ja näpäytti tekijöitä sekä lähetti ”jäätävän kuitin”.

Se on Niinistölle tyypillistä. Hän iskee äreästi takaisin ja pysyy mielipiteissään kuin viisaudenhammas leukaluussa.

Sen sai tuta jo opetusministeri Claes Andersson (vas.) esittäessään 25 vuotta sitten valtiovarainministeri Sauli Niinistölle (kok.) korotusta aiemmin leikattuun opintorahaan. Elämäkerrassaan Andersson kertoi Niinistön kieltäytyneen kaikesta tavalla, jonka Andersson koki siinä määrin ”sikamaiseksi sadismiksi”, että hänellä keitti totaalisesti yli.

Niinistö haluaa sanoa viimeisen sanan.

Sauli Niinistö on Suomelle hyvä presidentti. Selvästi suurin osa suomalaisista on yli puoluerajojen samaa mieltä.

Hän osaa olla myös hauska ja nokkela sekä puolustaa ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun kaltaisia arvoja. Harva entinen kokoomuslainen rahaministeri ja juristi valitsee radiossa suosikkikappaleekseen Bob Dylanin Blowin’ in the Windin.

Toivottavasti suomalaiset eivät kuitenkaan anna vinssata seuraavaa valtionpäämiestä samanlaiselle jalustalle.

Jos veikata pitää, 13. presidentti valitaan vuonna 2024 tästä joukosta: Jutta Urpilainen (sd.), Ville Tavio (ps.), Jyrki Katainen (kok.), Olli Rehn (kesk.) ja Ville Niinistö (vihr.). Puolueitten ulkopuolelta mukana ovat myös musta hevonen ja tietenkin Paavo Väyrynen.