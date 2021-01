Pietarsaaren kansainväliselle, etänä suoritettavalle uudelle kuvataidelinjalle runsaasti hakijoita – Noviassa kuvataidetta on opiskeltu lehtori Marika Holmin johdolla korona-aikaan sopivin menetelmin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ammattikorkeakoulu Novian Pietarsaaren yksikössä alkaa ensi syksynä uusi, englanninkielinen kuvataidelinja, joka suoritetaan lähes kokonaan verkossa. Opiskelijat voivat siis olla fyysisesti missä päin maailmaa tahansa.

– Haku päättyi viime viikolla, ja kiinnostus oli suurta. Saimme lähes sata hakemusta. Niitä tuli esimerkiksi Saksasta, Baltian maista ja Suomesta, kertoo Novian kuvataiteen lehtori Marika Holm.

Paikkoja koulutukseen on seitsemän.

Kuvataiteen opiskelu itsenäisesti verkossa kuulostaa äkkipäätä erikoiselta ratkaisulta. Se on Holmin mukaan kuitenkin mahdollista, koska koulutusohjelmaan pääsy edellyttää edeltäviä opintoja. Perusteista ei siis lähdetä, vaan opiskelu tulee olemaan opiskelijoiden omien tavoitteiden mukaan etenevää.

Opintojen alussa opiskelijat tapaavat toisensa verkon välityksellä, ja jatkossakin ryhmäkeskustelut ja muu yhdessä toimiminen on mahdollista verkossa. Yhteistyötä myös Novian tavallisen kuvataidelinjan kanssa voidaan tehdä.

Holm vastaa opinto-ohjelman lukujärjestyksestä, mutta sitä vetämään tulee toinen lehtori. Häntä ei ole vielä valittu.

Tavalliselle, ruotsinkieliselle kuvataidelinjalle Noviassa on otettu vuosittain reilut kymmenen opiskelijaa. Heidänkin joukossaan on ulkomailta tulevia opiskelijoita, mutta valtaosa tulee Pohjanmaalta ja muualta länsirannikolta.

Pohjanmaalta ovat kotoisin esimerkiksi Mira Sandström ja Jenni Österlund. Österlund harkitsi aluksi myös musiikin alan opintoja, mutta päätyi kuvataiteeseen. Hänen tähtäimessään ei kuitenkaan ole pelkkä taiteilijan ura.

– Haluan tehdä myös tuottajan töitä, kuten tapahtumanjärjestämistä.

Sandström hakeutui opintoihin avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Hän kertoo saaneensa opinnoista paitsi rutiineja elämäänsä myös tavanneensa uusia ihmisiä.

Pietarsaaressa ryhmät ovat pieniä, ja opiskelijoiden mukaan opintoihin on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta, jos haluaa. Opiskelu on kuitenkin itsenäistä ja kurssit saa valita melko vapaasti.

Viime kevään korona-aikana opintoja jouduttiin suorittamaan etänä. Se oli opiskelijoiden mukaan vaikeaa, koska harvalla on kotonaan sellaisia työtiloja ja materiaaleja kuin koululla.

Novian tiloissa on Kokkolasta loppuneen Pohjoismaisen taidekoulun kirjasto. Clas-Olav Slotte

Holm aloitti työssään viime elokuussa, ja hän on pitänyt tärkeänä, että opinnot järjestetään lähiopetuksena. Se tarkoittaa maskien käyttöä, ja suuri ateljee on jaettu väliseinillä niin, että jokaisella opiskelijalla on oma työskentelytila.

Holm on suorittanut tutkinnot sekä Suomessa Taideteollisessa korkeakoulussa että Tukholmassa vastaavassa oppilaitoksessa, jossa hänen koulutusalansa oli taideterapia. Hän on tehnyt paljon soveltavaa taidetta, ja myös Noviaan hän kertoo halunneensa tuoda erityisesti yhdessä tekemistä ja yhteistyötä työelämän kanssa.

– Korona-aikana se on tietysti ollut vähän haastavaa, hän toteaa.

Opintomatkat ja kaikki ylimääräinen, kuten joulujuhlat on korona-aikana peruttu, eikä näyttelyiden avajaisia myöskään ole voitu järjestää.

– Mutta näyttelyitä on kuitenkin voinut olla. Monessa muussa paikassa kaikki galleriatkin ovat olleet kiinni, sanoo Christa Friberg.

Hän on kolmannen vuoden opiskelija, ja sanoo opintojen vastanneen ennakko-odotuksia. Neljän vuoden aikana opiskelijoilla on aikaa kokeilla, mikä on juuri itselle sopiva ilmaisutapa.

– Täällä on ollut paljon mahdollisuuksia ja erilaisia projekteja, joita on voinut tehdä, kertoo Friberg.

Hän on tehnyt esimerkiksi työpajoja senioreille Jeppis Lux -tapahtuman yhteydessä.

Fribergillä on aiempi tutkinto terveydenhoitoalalta, ja työelämässä hän aikoo yhdistää elementtejä niistä molemmista. Hän haluaa panostaa ihmisten välisen kohtaamisen mahdollistamiseen.