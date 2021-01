Sievissä todettiin uusi koronatartunta – Tartunnan lähde on selvitetty

Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa toimivan peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ennätti olla kaksi ja puoli viikkoa hiljaista koronarintamalla. Perjantaina Kallio tiedotti, että Sievissä todettiin torstaina yksi koronavirustartunta. Tartunnan lähde on selvillä. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kertoi aiemmin tällä viikolla, että koronavirus leviää nyt erityisesti työpaikoilla. Tämä näkyy nousseina tartuntamäärinä esimerkiksi rakennustyömailla ja monissa pienyrityksissä.

– Voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia on nyt tärkeä noudattaa, ettei maakunnassa jouduttaisi palaamaan epidemian leviämisvaiheeseen.

– Koronaepidemia on edennyt Pohjois-Pohjanmaalla aaltoillen – välillä tartuntamäärät ovat nousset ja välillä hieman laskeneet. Koronavirusta esiintyy kuitenkin väestössä edelleen ja maakunnassa täyttyvät kiihtymisvaiheen kriteerit. Suosituksien noudattaminen on tärkeää kaikissa ikäryhmissä, koska tauti leviää ja on vakava ikäihmisille ja riskiryhmille. Etätyötä kannattaa tehdä jos se on mahdollista, ja muistaa turvavälit, hyvä käsihygienia ja maskin käyttö, tiedotteessa todetaan.

Nykyiset suositukset jatkuvat 28.2.2021 saakka.

Tällä viikolla astuivat voimaan myös uudet matkustusrajoitukset. Kaikille matkustajille, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteenia voi lyhentää testeillä.

Suositus on, että matkustaja käy testissä rajalla, ellei hänellä ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä.

Työmatkaliikenne Suomeen on sallittu vain huoltovarmuuden kannalta välttämättömille ammattiryhmille. Vastedes myös heille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä muiden matkustajien tavoin.

Koronavirustartuntojen määrät ovat valtakunnallisesti jälleen nousussa useamman viikon vakaan vaiheen jälkeen. Viikolla 3 (ajalla 18.1.-24.1.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2 315 uutta tapausta, mikä on 568 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla.

