Intiaanien taistelu öljyputken rakentamista vastaan on raastavaa katsottavaa – DocPoint-festivaalin suomalaisamerikkalainen yhteistuotanto antaa äänen aluperäiskansan vahvoille naisille

Se, että katsoja tietää loppuratkaisun jo dokumentin alkuminuuteilla, tekee sioux-kansan taistelusta Dakota Access -nimellä kulkevaa öljyputkea vastaan raastavaa katsottavaa. Viikonvaiheessa verkossa alkaneella, 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla nähdään 71 dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Shannon Kringin ohjaama End of The Line – The Women of Standing Rock on kiinnostava paitsi aiheeltaan myös siitä syystä, että se on yhdysvaltalaisen Red Queen Median sekä suomalaisten Playart Productionsin ja Solar Filmsin yhteistuotantoa.

Jälkityöt on tehty Suomessa. Musiikin ovat säveltäneet Ville Tanttu ja Neil Kring sekä elokuvan leikanneet Lesley Kubistal ja Joona Louhivuori. Elokuvaa ovat Suomessa tukeneet Suomen elokuvasäätiö, YLE ja AVEK.

Alkuperäiskansojen järjestämät mielenosoitukset keväällä 2016 ylittivät uutiskynnyksen ympäri maailmaa. Viisi Standing Rock -sioux-kansan jäsentä perusti rauhanomaisen leirin protestiksi Dakota Access -öljyputkelle huhtikuussa 2016. Intiaanit pelkäsivät putken öljyvuotojen saastuttavan elintärkeän juomaveden, ja lisäksi se halkoisi siouxien rukous- ja hautapaikkoja, uhkaisi perinteisiä elämäntapoja ja koko kansan olemassaoloa. Vaikka tällaisista hankkeista olisi pitänyt informoida myös intiaaneja, niin ei oltu menetelty.

Alkoi rauhanomainen taistelu öljy-yhtiötä ja valtiota vastaan. Kesällä Missouri-joen rannoille alkoi nousta Sacred Stone -leiri, joka kasvoi ajan kuluessa muutaman tiipiin yhteisöstä väliaikaiseksi, mutta järjestäytyneeksi asutukseksi. Intiaanien lisäksi leiri keräsi myös muita alkuperäiskansojen edustajia, luonnonsuojelijoita ja aktivisteja, joista pieni osa lähti mukaan pelkästään yhteisön vuoksi. Hörhöiltäkään ei vältytty.

Dokumentaristi Shannon Kring oli paikalla mielenosoitusten alussa ja kuvasi niiden etenemisen aina surulliseen loppuun saakka. Pahimmat yhteenotot muistuttavat raadollisesti Venäjän viime päivien tapahtumia.

Näkökulmaksi Kring valitsi yhteisön vahvat naiset, jotka lopulta raivasivat tiensä Missourin rannalta kansainvälisten yhteisöjen ja putken rahoittajien foorumeille aina Suomeen saakka. Kolme vuotta sitten lakota-kansan jäsenet LaDonna Brave Bull Allard, Sky Roosevelt-Morris ja Pearl Daniel-Means sekä oglala-lakota -suvun matriarkka Lula Red Cloud, kuuluisan päällikkö Red Cloudin lapsenlapsen lapsenlapsi sekä ohjaaja Shannon Kring vierailivat maassamme.

Vaikka dokumentin lopussa katsoja itkee kuin vuoripuro, yksi naisista sanoo kuin lohduttaen, etteivät he hävinneet. Kaiken tapahtuneen jälkeen heidän rinnallaan seisoo valtaisa ihmisjoukko ympäri maailmaa. Intiaanit ovat kokeneet olevansa yksin reservaateissaan vailla tukea. Alkoholi, huumeet ja nuorten korkeat itsemurhaluvut ovat osa arkipäivää, mutta jäljellä ovat myös heimojen perinteet, ja valtaisa rakkaus luontoon, joka on kaiken elämän lähde. Jos äitimaa kuolee, me kuolemme kaikki, kaupunki ei ihmistä pelasta.

Valtaosa elokuvan tapahtumista seuraa kronologisesti mielenosoitusta, mutta naiset pohtivat myös omaa historiaansa. Tarinat pakkosteriloinneista, -adoptioista ja sisäoppilaitoksista ovat karua kuultavaa. Kun intiaanit juhlivat joulukuussa 2016 Yhdysvaltain vesihuollosta vastaava viraston ilmoitusta, että öljyputken rakentaminen vaatii lisätutkimuksia, murehtii katsoja jo putkea kannattavan ja seuraavana vuonna virkaan astuvan presidentti Donald Trumpin päätöstä: putki rakennetaan.

Naiset eivät luovuta. He vievät mielenosoitukset Washingtoniin ja tapaavat hankkeen rahoittajia. Esimerkiksi pohjoismainen pankkikonserni Nordea vetäytyi öljyputkiprojektista.

Elokuvan traileri on täynnä vuhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta itse dokumentti on yhtä aikaa intiimi ja ihmisjoukkoja syleilevä. Se ei väitäkään pyrkivänsä objektiivisuuteen ja hyvä niin. Näillä älykkäillä intiaaninaisilla on paljon painavaa sanottavaa.

DockPoint järjestetään tänä vuonna valtakunnallisena verkkofestivaalina 29.1.–7.2. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Elokuvista ennätykselliset kuutisenkymmentä prosenttia on naisten ohjaamia joko yksin tai osana työryhmää. Festivaalin taiteellinen johtaja on kokkolalaislähtöinen Kati Juurus.