Pohjanmaa palaa koronaviruksen leviämisvaiheeseen – Uudet suositukset voimassa helmikuun loppuun asti

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi perjantaina alueen siirtyneen jälleen koronaviruksen leviämisvaiheeseen. Ryhmä antoi Pohjanmaan alueelle uusia vahvoja suosituksia, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Yksityistilaisuuksia koskee enimmillään kymmenen hengen kokoontumissuositus. Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositellaan vahvasti keskeyttämään välittömästi. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ryhmä kehottaa alueen asukkaita vähentämään fyysisesti tapahtuvien sosiaalisten kontaktien määrää. Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka. Tilannetta arvioidaan uudelleen ennen ajanjakson päättymistä.

Ryhmä tiedotti myös, että koronavirustestaaminen maahan saapuvilta matkustajilta aloitetaan Vaasan satamassa viikon 5 aikana. Testaamisesta vastaa Vaasan sairaanhoitopiiri omana toimintanaan. THL:n antaman ohjeistuksen mukaan testaaminen ei koske raskaan liikenteen kuljettajia vaan henkilöliikennettä.

Ilmaantuvuusluku alueella on nyt 71 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Viimeisen vuorokauden aikana alueella on todettu 15 uutta koronatapausta. Myös edeltävinä vuorokausina todettujen tapausten määrä on ollut korkea. Tapauksien kokonaismäärä piirissä on 1 557.

Uudessakaarlepyyssä sijaitsevan Hakalehdon asumisyksikön henkilökunnan ja asukkaiden testauksessa todettiin viisi uutta koronavirustartuntaa. Positiivisen testituloksen saaneita on sekä henkilökunnassa että asukkaissa.

Hakalehdon kaikki osastot on asetettu karanteeniin. Testaus johtuu korona-altistuksesta, joka tapahtui 19.1.