Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Sanomalehdet välittävät tietoa ja tunteita – Lehdet muuttavat muotoaan, mutta edelleen lehtiä luetaan innokkaasti

Suomalaisia pidetään sanomalehtien lukijakansana. Näin on edelleen, vaikka ihmisten tottumukset ovat vuosien mittaan monella tavalla muuttuneet ja monipuolistuneet. Lehtien pitää vastata asiakkaiden toiveisiin niin sisällöissä kuin käyttöliittymien kuluttajakokemuksessa. Se voi tarkoittaa teknistä toimivuutta tai vaikka hyvää painojälkeä.

Uutisia seurataan paperisten sanomalehtien lisäksi eri medioiden uutissovelluksista. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset lukevat sanomalehtiä tavalla tai toisella. Se on monella tavalla hyvä uutinen, mutta itsestään selvää lukuinto ei ole.

Keskipohjanmaata luetaan runsaasti yhä useammin myös digitaalisesta näköislehdestä. Osa kuluttajista lukee sekä paperista lehteä että sen digitaalista versiota. Jotkut ovat siirtyneet kokonaan digipalveluihin. Näköislehden suosioon vaikuttavat monet syyt, joista ilmeinen on se, että lehteä voi lukea missä ja milloin tahansa.

Keskipohjanmaa kehittää näköislehteään muun muassa siten, että se sisältää ääntä ja videokuvaa. Suoranaisena erikoisuutena voi mainita muun muassa sen, että Keskipohjanmaan ääniuutiset ovat kuunneltavissa näköislehden etusivun yläosasta. Näköislehden lukija voi katsella lehdestään myös videoita. Tätä te tilaajat voitte kokeilla vaikka tänään.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2020) mittauksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Sanomalehtien lukeminen on hyvin demokraattista: sanomalehdet tavoittavat eri ikäisistä suomalaisista 92–97 prosenttia, kaikissa ammattiryhmissä työskentelevistä 92–98 prosenttia ja eri tuloisista kotitalouksista 93–98 prosenttia.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista. Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet, joskin heistäkin jo kolme neljästä lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina.

Painettua sanomalehteä lukee kaikista suomalaisista 56 prosenttia, mikä on hurja luku. Tässäkin asiassa ikä vaikuttaa. Yli 65-vuotiaista painettua lehteä lukee neljä viidestä ja 15–34-vuotiaista joka kolmas.

Suomessa sanomalehtiä ilmestyy hyvin laajasti kaikkialla maassa. Luotettava mediasisältö tukee demokratiaa ja kaikkien suomalaisten tuleekin saada oman alueensa, valtakunnallista ja kansainvälistä uutistarjontaa riippumatta siitä, asuuko isossa kaupungissa tai syrjäseudulla.

KPK Yhtiöt lehtineen seuraa tiiviisti sitä, millainen sisältö ihmisiä kiinnostaa. Lehdet vastaavat kysyntään ja tutkivat sitä, millaisten juttujen lukuarvot ovat korkeita. Asia ei ole kuitenkaan ihan yksinkertainen.

Digipalveluissakaan ei haeta klikkiotsikoita, sillä otsikolla on oltava katetta eivätkä ihmiset avaa uusia juttuja tilaamisesta puhumattakaan, jos sisältö ei vastaa otsikon luomia odotuksia. Hyviä ja kiinnostavia otsikoiden tulee olla. Toimituksessa mitataan onnistumista muun muassa sillä, miten kauan jotakin juttua on luettu. Pitkä lukuaika on arvokasta.

Korona-aika on osoittanut, että faktapohjainen tieto kiinnostaa ja tieto on välttämätöntä. Keskipohjanmaan digipalveluiden suosion kasvussa ei ole kysymys pelkästään koronasta vaan koko aluetta koskettaineista uutisista kuten viime aikojen uutisvoitot Kokkolan päiväkotikarkulaisesta tai Lohtajalla keskiviikkona tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa poliiseja loukkaantui.

Lukijoita kiinnostavat urheilu kuten vuosi sitten maakuntaviestin suora lähetys. Koronavuonna lähetetyt konsertit ovat saaneet hyvin yleisöä. Arki, inhimillisyys, empatia ovat arvoja, jotka tuntuvat vetoavan ihmisiin. Ihmiset eivät ole menettäneet kykyään myötäelää toisten murheissa. Sydämen sivistykselle on tilaa myös sanomalehden uutisissa.