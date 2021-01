Kokkolan SDP:n mielipide Kokkolan kaupungin lomautuksista

Kokkolan taloustilanne on ollut haasteellinen syksyllä, kun toimintavuoden 2021 toimintaa ja taloutta on suunniteltu. Vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ennakoitua parempi, mutta vuonna 2021 ennakoidaan taloustilanteen heikkenevän. Kaupungin suunnitelmissa ollut henkilöstön lomauttaminen on otettu keinoksi tasapainottaa taloutta.

Lomautukset ilman että työ tosiasiassa vähenee ei ole työehtosopimuksen mukaista ja ei siten ole sopimusten mukaista. Lomauttamalla tekemätön työ vain siirretään eteenpäin. Lomautukset tarkoittavat palvelujen saatavuuden ja tason heikkenemistä. Lakisääteiset toiminnot on kuitenkin täytettävä ja turvallisuudesta on huolehdittava.

SDP:n edustajat ovat kaupunginhallituksessa suunnanneet keskustelua siten, että henkilöstön lomautukset eivät olisi talouden tasapainotuksen keinovalikoimassa. SDP esitti myös vaihtoehtoja lomautusten toteuttamisen välttämiseksi. SDP:n valtuustoryhmä yhdessä Vasemmistoliiton ja Vihreiden kanssa esittivät veroprosentin maltillista korottamista, minkä ihmiset lähes poikkeuksetta olisivat hyväksyneet, mutta jäivät budjettivaltuustossa vähemmistöön.

Lomautuksien kohdentaminen vain osaan kaupungin henkilöstöstä on myöskin oikeudenmukaisuuskysymys. Kaupungin henkilöstölle on esitetty vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osallistua talouden tasapainottamiseen. Kun työyksiköt ja koko henkilöstö osallistetaan löytämään taloudellisia toimintatapoja, voidaan löytää jopa kuluvan vuoden aikana uusia keinoja taloudellisiin toimintatapoihin lomautusten sijaan.

Lomautuksista luopuminen näyttää yhä todennäköisemmältä ja SDP:n ryhmä tukee kaupungin henkilöstön ponnistuksia talouden tasapainottamiseksi. SDP:n kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuustoryhmä haluaa kiittää tehtävää päätöstä lomautuksista luopumiseksi ja toimii edelleen koko kaupungin hyvinvoinnin parantamiseksi.

Emma Haapasaari

Kokkolan SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Sakari Ruisaho

SDP valtuustoryhmän puheenjohtaja