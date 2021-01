Lentomatkustajat ovat huolehtineet koronatestitodistuksistaan hyvin – Matkalle lähtiessä kannattaa selvittää kohdemaan vaatimukset tarkasti



Lentomatkustajat ovat olleet hyvin perillä siitä, että lennolle lähdettäessä on esitettävä negatiivinen koronatestitodistus tai todistus sairastetusta koronainfektiosta. – Ihmiset ovat saaneet asiasta hyvin tietoa ja matkustajille on lähtenyt asiasta tekstiviesti, jossa on linkki tarkempiin ohjeisiin.