Kaksi uutta koronatartuntaa Soiten alueella – Sairastuneet olivat valmiiksi karanteenissa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Soiten mukaan tartuntaketjut ovat selvillä, eikä tartunnoista ole seurannut altistumisia, sillä sairastuneet olivat jo ennestään karanteenissa.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Viimeisten 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu 21 koronatapausta. Määrä on nousussa. Koronaviruksen ilmaantuvuus on nyt 25,6 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Viime viikolla Soitessa otettiin noin 1300 koronavirustestiä. Positiivisia tuloksia on noin 0,8 prosenttia.