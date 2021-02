Paikallisen somen voima – Kokkolalainen Christel Viitanen ilmoitti pulkkamäestä löytyneestä koulurepusta Facebookin puskaradiossa, reppu löysi kotinsa yhdeksässä minuutissa: "Ei mennyt kauaa, kun ekaluokkalaisen äiti kommentoi"



Tällä tarinalla on onnellinen loppu. Pääosassa on reppu. Tarina on samalla opetus paikallisen somen voimasta. Se alkaa Pokémon-maailmasta.