Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Talous on Aleksei Navalnyin paras liittolainen Putinia vastaan

Venäjää jo kolmatta vuosikymmentä hallitseva Vladimir Putin istuu edelleen vahvasti valtaistuimellaan Kremlissä. Se on syytä muistaa, vaikka oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kaikkia säällisen demokratian pelisääntöjä halveksiva kohtalo onkin saanut tuhansia mielenosoittajia liikkeelle kautta laajan Venäjän maan. Niillä ei vaikutusta ole ollut. Navalnyin ehdollinen tuomio on muuttumassa vankeudeksi. Asian on määrä olla esillä moskovalaisessa tuomioistuimessa tiistaina.

Putinin ote vallasta on edelleenkin teräksisen vahva. Samaan aikaan hän silti itsekin tiedostaa, että asiat ovat Kremlin näkökulmasta huonommalla tolalla kuin ehkä koskaan 2000-luvulla.

Muun maailman jyrkästi tuomitsema Krimin liittäminen Venäjään maaliskuussa 2014 satoi kipeistä talouspakotteista huolimatta isänmaallisena innostuksena Venäjän suvereenin johtajan laariin. Edelleenkään Venäjällä juuri kukaan poliitikko ei suoraan vaadi Krimin palauttamista Ukrainalle. Ei edes Aleksei Navalnyi.

Venäjän talouden perusrakenne ja samalla sen suurin ongelma on krooninen riippuvuus raaka-aineiden – ennen muuta raakaöljyn ja maakaasun – viennistä. Jo Neuvostoliitto oli kuin klassinen kehitysmaa. Venäläisten kulutustavaroiden läpimurto maailmanmarkkinoille on yhä pahasti kesken oleva projekti.

Koronapandemiasta Venäjän valtiontalous on selvinnyt kohtuullisen hyvin. Vähänkään pidemmällä aikavälillä näkymät sen sijaan ovat synkät. Siinä missä muun maailman odotetaan palautuvan koronan jälkeen nopeasti, Venäjän kohdalla näin ei arvioida tapahtuvan.

Kansantalouden tilaa olennaisempi asia Putinille on suurten massojen tilanne. Venäläisten kotitalouksien nettotulot ovat olleet vuosia laskussa. Krimin miehityksen jälkeisen seitsemän vuoden aikana pudotusta on kymmenen prosenttia.

Tähän saakka Kreml on pystynyt patoamaan tavallisten venäläisten tyytymättömyyttä klassisella Venäjä vastaan muu maailma -propagandalla, jossa isänmaallisuus on ollut ylivoimainen ykkösasia. Aletaan kuitenkin lähestyä tilannetta, jossa perusvenäläiset kiinnittävät keskeisistä kodinkoneistaan vähemmän huomiota Venäjän suuruutta illasta toiseen ylistävään televisioon kuin tyhjään jääkaappiinsa.

Vallan vaihtuminen Washingtonissa on sekin Putinin kannalta huolestuttava asia. Ei Donald Trumpin hallinnon voi sanoa olleen Putinin taskussa, mutta Joe Bidenin myötä tilanne on oleellisesti toinen. Bidenin tolkun linjasta kertoo toisaalta omaa kieltään ydinaseita rajaavan Start-sopimuksen jatkaminen. Selvää joka tapauksessa on, että Putinin kannalta presidentin vaihtuminen Yhdysvalloissa oli pettymys.

Venäjän ajautuminen anarkistiseen tilaan ei tietenkään olisi kenenkään kannalta hyvä asia. Kaikkein vähiten Venäjän naapurien.