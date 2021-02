Psykiatri Matti Kaivosojan mielipide: Työelämäkuntoutus vaatii osaamista

Kiitän Margita Lukkarista kattavasta kuvauksesta (KP 30.1.) siitä, miten Kokkotyö-säätiön taloudellista merkitystä pitää arvioida osana laajempaa kokonaisuutta. Haluan vielä täydentää näkökulmaa seikoilla, joita ei säätiökeskustelussa ole mielestäni riittävästi tuotu esiin.

Säätiö perustettiin kokoamaan kunnallisen työllistämisen, vammaispalveluiden työtoiminnan sekä työelämään paluuseen kuntouttavien projektien osaaminen yhteen. Haluttiin myös jatkuvuutta. Sitä ennen eri sektorit tekivät omia, usein lyhyitä projekteja ja kullakin oli omat työpajansa. Jos joku halusi esimerkiksi siirtyä työalalta toiselle, se oli vaikeaa, kun eri pajat olivat eri ”rahoituskanavassa”. Rahoittajia olivat mm. kunnat, Euroopan sosiaalirahasto, KELA, silloinen Raha-automaattiyhdistys.

Toimin yli 15 vuotta tämän maakunnan psykiatrisesta hoidosta vastaavana ylilääkärinä ja sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosaluejohtajana. Maakuntamme avohoitoinen psykiatria kiinnosti kansallisesti ja saimme isännöidä vieraita niin ministeriöistä, kuntaliitosta kuin yliopistoistakin. Kun esittelimme toimintaa, mukana olivat Kokkotyösäätiö ja Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, koska emme tehneet tulosta yksin. Erityisesti panostimme kokemusasiantuntijuuteen ja ihmisten oikeuteen palata työelämään. Emme vain pyrkineet vaan onnistuimme yhdessä siinä, että vaikeankin sairauden kanssa ihminen lähti liikkeelle työpajalta, hankki koulutuksen ja sai vakituisen paikan työelämässä. Tällainen prosessi saattoi kestää useita vuosia, eikä näitä tuloksia saavuteta yksin terapialla eikä yksin irrallisilla työpajoilla. Nyt kehitetyn osaamisen hajottaminen on lyhytnäköistä ja menetyksen hinta hahmottuu päättäjille huonosti, koska se tulee osin työllisyyden sarakkeeseen, osin verotulojen menetyksinä ja osin lisääntyneinä hoitokustannuksina.

Viime hallituskaudella toimin selvityshenkilönä yhdyspintaselvityksessä, jossa selvitettiin sote-uudistuksen riskejä ja haasteita, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille. Selvitys nosti esille kunnan ja maakunnan rajalla olevia tehtäviä, joissa on riskinä, että toisen säästäessä kulut toiselle, nousevat yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset. Lasten osalla näitä ovat mm. vammaisten lasten opetus, aikuisten kohdalla mm. asumispolitiikka ja työllistäminen. Kun Keski-Pohjanmaa on edelläkävijä sote-uudistuksessa, se valitettavasti myös kompastelee edellä näissä haasteissa. Kuntien – tai ainakin Kokkolan – kannalta Kokkotyösäätiön toiminta, jossa on mukana huomattava panos kuntoutusosaamista, alkaa näyttää kalliilta, vaikka valtakunnallisesti säätiö on – kuten Lukkarinen totesi – edelläkävijä ja arvostettu toimija. Eikä säätiö kehittynyt vahingossa, vaan osana sitä työtä, jolla Kokkola panosti Eurooppalaiseen sosiaalitalouden kehittämiseen.

Lopuksi tulevaisuudesta. Osallistuin sosiaali- ja terveysministeriössä uuden kansallisen mielenterveysstrategian valmisteluun. Tasan vuosi sitten julkaistua strategiaa toteutetaan nyt useassa ohjelmassa, niistä yksi on työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittäminen. Tällä viikolla seurasin tämän ohjelman käynnistymisen esittelyä. Ohjelmassa tuodaan Suomeen uutta, useissa maissa jo tieteellisestikin arvioitua toimintamallia ”sijoita ja valmenna”. Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa, ettei mallia voi lähteä soveltamaan ilman osaamista, valmennusosaamista ja mielenterveysosaamista. Aika iso – ja kallis – haaste, jos Soiten tulisi tämä yksin toteuttaa.

Matti Kaivosoja

Lääketieteen tohtori, psykiatri