Kallio antaa tehosterokotetta henkilöstölleen – Vielä ei ole tietoa, milloin koronarokotetta on tarjolla kaikille halukkaille

Ylivieskassa, Sievissä, Nivalassa ja Alavieskassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että sen alueella annetaan tällä viikolla tehosterokotuksia henkilöstölle, joka voi työssään altistua koronavirustartunnalle.

– Lisäksi ikääntyneiden asumispalvelujen ja hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön koronarokotukset jatkuvat. Kun nämä rokotukset on saatu päätökseen, rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen. Vielä ei tiedetä, milloin rokotetta voidaan tarjota kaikille halukkaille, kertoo Kallio tiedotteessaan ja kehottaa alueensa asukkaita seuraamaan ilmoitteluaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut valtakunnallisen arvion rokotusten etenemisestä, ja maanantaista alkaen THL:n sivuilla on saatavilla tieto myös rokotusten etenemisestä kunnittain. Kallion alueen rokotustilanne on seuraava: Alavieskassa rokotuksen saaneita on 53, Nivalassa 175, Sievissä 61 ja Ylivieskassa 251.

Rokotustahtiin vaikuttaa ennen kaikkea rokotteiden saatavuus. Kalliossa rokotteita annetaan sitä mukaa kun niitä saadaan.

Kallio muistuttaa tiedotteessaan, että rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi.

– Näin on toimittava sen vuoksi, että vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tartuttamista. Ohjeistuksia muutetaan tiedon karttuessa, mutta toistaiseksi toimintasuositukset ovat samat sekä rokotteen saaneille että heille, joilla ei vielä ole rokotuksen antamaa suojaa.

– Rokotusten alkamisen jälkeen kestää vielä pitkään ennen kuin väestötason immuunisuoja tautia vastaan on saavutettu ja epidemia on torjuttu. Huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta sekä yskimällä ja niistämällä oikein jokainen auttaa torjumaan koronan lisäksi myös muita tarttuvia tauteja, Kallio muistuttaa.