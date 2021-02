Kotimainen Behm ja maailman tunnetuin saamelaisartisti, norjalainen Mari Boine Kaustisen festivaaleille – Kotimaiset ja pohjoismaiset esiintyjät sovittu, muiden kanssa neuvotellaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kesä tarjoaa nykysuunnitelmilla toteutuessaan kovia nimiä. Kotimaassaan hurjan nousun tehnyt Behm ja maailman tunnetuin saamelaisartisti, norjalainen Mari Boine ovat varmoja yleisömagneetteja areenalle noustessaan. Boine on yhdistänyt saamelaismusiikkiin jazzia, poppia ja rockia jo 1980-luvulta alkaen, ja on ensi kesän festivaalien ehdottomasti tunnetuin ulkomainen tähti.

Taattu yleisön villitsijä on myös Kaustisen kestosuosikki Frigg. Kokoonpano on yhdistänyt räväkästi kansanmusiikin eri tyylejä meillä ja maailmalla jo kaksikymmentä vuotta. Tavoitteena on soittaa perjantaina juhlakonsertti alkuperäisessä norjalais-suomalaisessa kokoonpanossa. Kotimaisista suosikeista mainittakoon vielä yleisöön uppoava Samuli Putro sekä filmitaivaan tähti ja laulaja Oona Airola.

Kaustisen kestosuosikki Frigg juhlii festivaaleilla kahdenkymmenen vuoden taivaltaan. Laaauri Oino

Kaustinen Folk Music Festivalin historia on katkeamaton, tosin viime vuonna juhlittiin ainoastaan virtuaalisena. Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkifestivaali järjestetään ensi heinäkuun toisella viikolla jo 54. kerran.

Kaustinen on tehnyt aina yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa ja joukkoon on liittynyt myös Viro. Räväkämpää lavameininkiä lupaavat virolainen MandoTrio ja nuori ruotsalainen Spöket i Köket. Helsinki-Cotonou Ensemble vieraili Kaustisella vuonna 2013, jolloin keikan nähneet muistavat varmasti suomalais-beniniläisen yhtyeen meiningin. Suomalaisista Piirainen Blom Companyn kohtaamisesta on luvassa erityistä lämpöä ja voimaa.

Helsinki-Cotonou Ensemble on jäänyt Kaustisen vakivieraille mieleen jo vajaan kymmenen vuoden takaa. Maarit Kytöharju

– Musiikki yhdistyy liikkeeseen, tanssiin ja energiaan kaikissa näissä yhtyeissä niin vahvasti, että tuttu iskulause Tunne musiikki on tänä vuonna totisesti totta, ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki hymyilee.

– Tunne on mukana vahvasti myös festivaalin järjestelyissä. Meillä on intoa ehkä enemmän kuin koskaan, niin järjestäjillä kuin esiintyjillä. Yhteinen arvopohjamme on vahvistunut, kun olemme nähneet, miten paljon tarvitsemme festivaaliviikon yhdessäoloa jaksamiseen koko vuoden ajalle, hän vakavoituu.

Epävarma tilanne tuplaa ellei triplaa organisaation työmäärän, sillä vaihtoehtoja on oltava valmiina, jos rajoitukset jatkuvat. Lähtökohtana on tällä hetkellä, että juhlat järjestetään normaalisti.

Kaustisen oma houseband on haastanut jo vuosien ajan solistikseen tunnettuja suomalaisia muusikoita. Tänä vuonna haasteen on ottanut vastaan Mariska. Koko perheen ohjelmassa ovat muun muassa Kangasalan Pikkupelimannit, Mimmit ja Siina & Taikaradio.

Kaustisen Ottosilta käy polska ja kaikki muukin kansantanssi. Krista Järvelä

Polska on tulevana kesänä päivien ja iltojen kova sana, sillä se on festivaalin teemana tänä vuonna. Polskaa tanssitaan piirissä, ketjussa tai pareittain. Se on vanhimpia kansantanssin muotoja Pohjoismaissa.

Maakuntateemojen sarjassa vuorossa on Kymenlaakso. Luvassa on runsaasti erilaisia konsertteja ja työpajoja kymenlaaksolaisen musiikin parissa.

Kolmas teema tänä vuonna on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen nimeämä pohjoisilla poluilla. Aihepiiri näkyy festivaaleilla paitsi pohjoismaisen esiintyjäkaartin laajuudessa myös pääseminaarissa, jossa visioidaan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamista.

Kevään aikana on tulossa uusia ohjelmanjulkistuksia sitä mukaa, kun valmistelut etenevät. Pelimanni-ilmoittautuminen on käynnissä maaliskuun loppuun asti.

54. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat 12.–18.7.2021