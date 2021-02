Veden alla Pietarsaaren Campus Allegrossa – Kuvataideopiskelijoiden Meren äänitunneli viehättää lapsia ja aikuisia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuvataiteen opettaja TanjaAumanen on selvästi ylpeä oppilaistaan. Yrkesakademin kuvallisen ilmaisun opintolinjan opiskelijat Julia Björses, Ida Malm ja Jimmy Dahlsten ovat ideoineet ja koonneet Campus Allegron aulaan Merten äänitunnelin. Aumanen nauraa, että jo perjantai-iltana, kun tunnelia vielä viimeisteltiin, paikalle osuneet Balatako-taidekoulun lapset ihastuivat siihen ikihyviksi.

– Myös mieheni on aivan ihastunut tähän, myhäilee kuvataiteen koulutusalapäällikkö Brita Brännbacka-Brunell.

Julia Björses ja Ida Malm kuuntelevat tyytyväisinä. He ovat urakoineet teosta kouluajan lisäksi myös vapaa-ajalla. Aumanen kiittelee opiskelijoitaan sekä uskomattomiksi työmyyriksi että myös kekseliäiksi kierrätysmateriaalien käyttäjiksi.

– Kaikesta säästetään, mikään ei saisi maksaa mitään. Nuoret ovat kolunneet kirpputoreja ja käyttäneet aikaisemmin tekemäänsä materiaalia kuten esimerkiksi nämä meriruohot, jotka olivat mukana metsäinstallaatiossa, Tanja Aumanen näyttää meriruohoverhoa, jonka läpi Meren äänitunneliin mennään.

Kolmestaan opiskelijat eivät olisi saaneet tällaista tunnelia aikaiseksi. Aumanen kiittelee yhteistyötä ja Campuksella vallitsevaa yhteishenkeä. Korvaamatonta teknistä apua on antanut esimerkiksi Novian puolelta media-assistentti JoakimFinholm, joka on tehnyt projisoinnit. Ykköskurssilaiset ovat leikanneet paperikaloja ja avustaneet korallien teossa.

Näyttävän tunnelin on oltava myös yleisönkestävä, sen ovat varmistaneet Campuksen teknisen puolen työntekijät.

Tanja Aumanen on ylpeä oppilaistaan. Clas-Olav Slotte

Yhteistyössä on ollut mukana myös Pietarsaaren kulttuuritoimi. Kulttuurisihteeri Marja-Leena Hyytinen ihailee upeaa lopputulosta. Tunneli on avoinna kaksi viikkoa, sillä pelkästään Runeberginviikon oheistapahtumana se olisi menettänyt paljon. Jos suosio on viime perjantain luokkaa, olisi sääli purkaa kaikki pois jo viikon kuluttua.

Tanja Aumanen painottaa, että työmäärään nähden viikko olisi ollut aivan liian lyhyt aika.

Julia Björses ja Ida Malm eivät vaikuta lainkaan väsyneiltä urakan jälkeen. Jo se, että suosio on ollut näin kova ja opettajien kiitokset ylitsevuotavia vakuuttaa, että kaikki työ ja vaiva on ollut sen arvoista. Lopputuloksessa on kaikki, mitä nuoret tekijät opinnäytetyöhönsä hakivat. Tunnelissa voi aistia monin eri tavoin. Matala harsokatto luo veden tuntua, meriruohot sivelevät kasvoja, äänet ovat vedenalaisen levollisia ja seikkailua tuo tunnelin hain komea hammasrivistö.

Kaikki projektissa mukana olleet korostavat, että meren alle ei kannata rynnätä eikä tunnelia juosta läpi.

– Eihän veden alla ole kiire, kaikki siellä on levollista ja kevyttä. Tunnelissa voi kuulla, tuntea ja nähdä vedenalaista maailmaa.

Hui hai! Clas-Olav Slotte

Meren äänitunnelissa voi vierailla päivisin Campus Allegrossa, Rotundan takana.

– Ovet ovat auki maanantaista torstaihin iltakahdeksaan ja perjantaina kuuteen, joten perheet voivat käydä paikalla töiden jälkeen, sanoo Tanja Aumanen.

Hän toivoo, että vierailijat muistavat koronaohjeet, kuten turvallisuusvälit. On maltettava odottaa, jos tunnelissa on jo väkeä.

– Meillä on täällä tarjolla käsidesit molemmissa päissä ja roskis kasvomaskeille. Henkilökuntaa ei ole paikalla opastamassa eikä valvomassa, joten luotamme ja toivomme, että kaikki noudattavat annettuja ohjeita.

Tunneli on kymmenisen metriä pitkä sekä pari metriä korkea ja leveä. Tekijät suosittelevat, että tunnelissa on kahdesta kolmeen ihmistä kerrallaan, toki perheet voivat mennä sinne yhdessä, kunhan tunnelissa ei ole muita sinne mentäessä.

Korona vei Runeberginviikolta ihanat kirjailijatapaamiset, jotka ovat vuosittain tuoneet iloa kaupungin talveen niin kouluille kuin kirjastoon. Nyt niistä on pitänyt luopua. Korona siirsi myös Meren äänitunnelin avaamista, ja tämä koitui lopulta kulttuuriviikon valopilkuksi.

Koralleja. Clas-Olav Slotte

Meren äänitunneli Campus Allegrossa 14.2. saakka.