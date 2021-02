Keskipohjanmaan päätoimittajan kommentti: Nyt on luvassa jännittävät vaalit – Pitkän linjan poliitikon Veikko Laitilan ratkaisu on helppo ymmärtää, aukko vaikea täyttää

Pitkän linjan keskustapoliitikko Veikko Laitila ei lähde kuntavaaleihin ja tämä on uutinen. Laitila on tunnettu myös Kokkolan ulkopuolella luottamustehtäviensä kautta. Hän on ollut Keski-Pohjanmaa sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja kuusi vuotta. Kokkolan on ollut valtuutettu 28 vuotta, mikä on erittäin pitkä aika ja suuri määrä kokemusta. Laitila on ollut myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Laitilan ratkaisua ei voi ihmetellä. Soiten taloushuolet ovat takuulla vieneet voimia ja maltillinen päättäjä on ollut mukana pitkään.

Tosiaalta on vaikea kuvitella kokkolalaista paikallispolitiikkaa ilman Laitilaa. Hänen itsensä kohdalla ei ole kyse pelkästään luottamustehtävästä vaan elämäntavasta, tuttavista ja ystävistä kuten monella muullakin pitkän linjan tekijällä.

Kuntavaaleista on tulossa jännittävät. Nyt on toivottava, että riittävä määrä vastuuntuntoisia kansalaisia haluaa mukaan päättämään paikallisista asioista. Laitilan ratkaisu on helppo ymmärtää, mutta aukko voi olla vaikea täyttää.