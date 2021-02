Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona-aika on vaikuttanut myös rikoksiin – Juhlinnan lieveilmiöt ovat siirtyneet kotioloihin

Koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi ihmisten liikkuminen on vähentynyt ja se näkyy rikostilastoissakin. Koronapandemian aikana poliisin tietoon tulleissa tapauksisa erityisesti ovat lisääntyneet huumeiden käyttö, liikennekaahailu ja tietoverkkorikollisuus.

Huomionarvoista on se, että poliisin hälytystehtävät painottuivat viime vuonna kotiosoitteisiin. Kun ravintoloihin ei päästä, metelöidään kotona. Tämä on tietysti voimakas yleistys, mutta pitää siinä mielessä paikkaansa, että juhlinnan lieveilmiöt eivät ole poistuneet korona-aikana. Ainoastaan paikka on osittain vaihtunut.

Rikosylikomisario Thomas Skur arvioi keskiviikon Keskipohjanmaassa, että tyypillinen henkirikos on Suomessa tapahtunut yleensä yksityisasunnossa. Poliisi onkin huolestunut henkirikoksista ja niiden yrityksistä ja törkeistä pahoinpitelyistä. Rikosylikomisario toteaa, että ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona on tämä ikävä suomalainen ilmiö korostunut.

Poliisi tunnistaa vanhastaan sellaiset tunnusmerkit, että henkirikoksia tapahtuu kaveripiirissä ja tekoihin liittyy päihteitä. On havaittavissa, että viime vuonna perheen sisälläkin on tapahtunut normaalia enemmän väkivaltarikoksia.

Koronavuoden tai mahdollisten pitemmänkin ajan jaksoa tutkitaan vielä monesta näkökulmasta Suomessa ja muualla maailmassa. Elämisen tavat ovat muuttuneet koronaan liittyvien rajoitusten, taloudellisten ongelmien, etätyön, etäkoulun ja poikkeuksellisesti toteutettavien opintojen aikana.

Myös viranomaiset ovat uudenlaisessa tilanteessa, jossa ongelmat ja rikokset pysyvät aiempaakin enemmän kodin seinien sisäpuolella. Vaatii myös resursseja, että ihmiset eivät jää ongelmineen yksin. Ongelmien pahentuessa ja pitkittyessä inhimilliset ja taloudet kustannukset kasvavat ja asioiden korjaaminen hankaloituu. Erityisesti lapsista ja nuorista on pidettävä huolta.