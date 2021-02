Mauri Lahden mielipide: Tasapuolisuutta rokotuksiin

Soiten alueella ovat alkaneet koronarokotukset. Mutta jälleen niin kuin muissakin Soiten palveluissa – lääkärin vastaanotto, neuvola ym., joista on joutunut jatkuvasti ottelemaan – jälleen nämä kaukaisemmat pisteet kuten Lohtaja, Lestijärvi, Ullava on jätetty rokotuspisteettä. Niin kauan kuin olen ollut Soiten päättäjänä olen joutunut suorastaan tappelemaan niiden puolesta, perusteluita ja syitä on kyllä esitetty niin kuin nytkin kun olen keskustellut viranhaltijajohdon kanssa.

Yksi peruste on rokotteiden säilyvyys, mutta eikö esim. palvelutaloihin tuoda niin miksei myös kyseisille terveysasemille? On sanottu että myöhemmin voidaan lisätä pisteitä, mutta nythän niitä tarvittaisiin kun on kysymys ikääntyvistä riskiryhmäläisistä jotka eivät pääse muuten kuin aina taksilla, eikä oikein voi julkisiakaan käyttää, eli saat ilmaisen rokotuksen kun maksat kalliin matkan.

Mitähän Kannus tai perholaiset sanoisivat kun sanottaisiin heille että saatte rokotuksen Kokkolassa tai Tunkkarilla. Kyllähän sellaisen joka vielä pystyy liikkumaan olisi mukava köpötellä omalle terveysasemalle varattuna aikana silloin kun rokotteet on tuotu.

Kyllä minä toivon että esim. keskusta, joka on suurin ryhmä Soiten päättäjissä, pitäisi huolta terveyspalveluiden tasapuolisesta saatavuudesta. Myös kokkolan kaupungin hallinnon toivon osoittavan tahtoa Soitelle palveluiden tasapuolisuudesta Kokkolan alueella.

Mauri Lahti

Kaupunginvaltuuston ja Soiten hallituksen jäsen