Kaksi ikäihmistä katosi joulukuussa: Ylivieskalaismiehen etsintä on keskeytyksissä, uusikaarlepyyläistä etsitään Pohjois-Ruotsia ja Norjaa myöten: "Tietoa miehen kohtalosta ei ole"

Kaksi yli 80-vuotiasta muistisairasta miestä katosi joulukuussa eikä heitä ole löydetty.

Pietarsaarelaisen Sven-Erik Österlundin kohdalla aktiiviset etsinnät lopetettiin sen jälkeen, kun rajavartioston lentokone oli tehnyt etsintälentoja Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn välillä.

– Olemme siinä uskossa että kun auto löytyy, löytyy myös sen kuljettaja. Jossain ne täytyy olla. Yksi mahdollisuus on, että auto on joutunut veden varaan, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Ove Storvall Pohjanmaan poliisista sanoo.

Poliisi epäilee 85-vuotiaan Österlundin olevan jossain Pohjanmaalla. Jäljet loppuvat Pietarsaaressa, jossa hänet nähtiin katoamispäivänä noin klo 16:n tienoilla Halpa-Hallin valvontatallenteessa.

Tuolloin hän käveli kaupan pääovesta ulos ja käveli ostostensa kanssa kohti Otto-Malminkatua ja siitä ns. Visamäen suuntaan.

– Mihin hän on tämän jälkeen mennyt, ei ole meillä tiedossa, Storvall sanoo.

Kadonnut Sven-Erik Österlund Uudenkaarlepyyn S-Marketissa lauantaina 12.12. aamupäivällä.

Kadonnut on voinut teoriassa ajaa mihin vaan, jopa valtakunnan rajan yli Ruotsiin tai Norjaan.

– Valtakunnan rajan ylittämistä ei ole mahdottomuus, vaikka rajat nyt Covid-19 takia on tarkemmissa syynissä kuin tavallisesti.

Österlundin auto on etsintäkuulutettu kansallisesti mutta myös kansainvälisesti. Auto ei siitä huolimatta ole löytynyt.

– Tietoa miehen kohtalosta ei ole. Meillä ei ole mitään käsitystä,missä mies ja hänen autonsa voi olla.

Etsintäalue on laaja, koko manner-Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsi ja Norja.

– Mitään rikokseen viittaavaa ei kuitenkaan ole tullut esiin, Storvall sanoo.

Uusikaarlepyyläinen Sven-Erik Österlund katosi 12. joulukuuta, ja hän oli liikkeellä omistamallaan Toyota Corolla -merkkisellä henkilöautolla.Auto on vuosimallia 2001 ja rekisterinumero on JEG-773. Viime havainto kadonneesta on ostoksilla Uudenkaarlepyyn S-marketissa 12. joulukuuta.

Poliisi sekä Österlundin omaiset pyysivät aiemmin maan- ja kiinteistönomistajia erityisesti Uudenkaarlepyyn, Sokaluodon ja Oravaisten alueella tarkistamaan kiinteistöjään. Österlund on voinut liikkua autolla pitkiäkin matkoja, ja poliisi pyytä tästä syystä tarkkaavaisuuteen myös muualla Suomessa.

Tietoja ja havaintoja Österlundista voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi. Mikäli Österlund tai hänen autonsa löytyy, poliisi pyytää ilmoittamaan asiasta hätänumeroon 112.

Sven-Erik Österlund poistui kotoa Toyota Corolla henkilöautolla vuosimallia 2001, rekisterinumero JEG-733.

Ylivieskassa 84-vuotias Martti Perkkiö katosi joulukuun 9. päivä. Häntä etsittiin joulukuussa moneen kertaan Ylivieskassa, ja etsintä on poliisin mukaan tällä hetkellä keskeytettynä.

– Jos uusia vihjeitä tulee, niihin tietenkin reagoidaan. Keväämmällä vielä mietitään, onko mitään tehtävissä, kertoo tutkinnanjohtaja Jarkko Sarja Oulun poliisista Jokilaaksojen alueella.

Tutkintaa vaikeutti se, että ainoa varma havainto hyväkuntoisesta mutta muistisairaasta Martti Perkkiöstä on 9.12. kello 10 hänen kotipihassaan, jolloin Perkkiö ilmoitti lähtevänsä asioille keskustaan.

Lähtötilanne oli Sarjan mukaan äärimmäisen vaikea.

– Meillä ei ole varmoja vihjeitä siitä, että hän on koskaan mennyt keskustaan. Hän on voinut lähteä mihin vaan, Sarja sanoo.

Kelokujalla Kaisaniemessä sijaitsevasta kodista voi lähteä kävellen mihin tahansa 360 asteen säteellä. Kadonnutta etsittiin myös eri reiteiltä kohti Sievintien varrella sijainnutta entistä kotitaloa.

Ylivieskalainen Martti Perkkiö lähti kotoaan Ylivieskan Kaisaniemestä keskiviikkona aamupäivällä ja on ollut kateissa siitä lähtien. Oulun poliisilaitos

Perkkiö ilmoitettiin kadonneeksi illalla, ja hätäetsinnät kestivät parin vuorokauden ajan. Kadonnutta etsittiin poliisikoirien ja Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) avulla.

– Ensimmäiset kaksi kolme vuorokautta ovat kriittiset, ja siihen satsataan paljon, Sarja kertoo.

Yleisövihjeitä tuli paljon ja niiden perusteella tarkistettiin myös valvontakamerat. Tuohon aikaan Ylivieskassa oli liikkeellä paljon siniseen ulkoilupukuun pukeutuneita miehiä, mutta tuntomerkit eivät täsmänneet.

Perkkiöllä oli katoamishetkellä yllään sinisävyinen ulkoilupuku, jonka takin päällä vyö, jossa on kännykkäkotelo. Jalassa oli ruskeat varrelliset kengät ja päässään pipo.

Etsintöihin osallistui iso joukko vapaaehtoisia kahtena viikonloppuna. Moni myös on kertonut poliisille tarkistaneensa ulkoilureittejä, ja poliisi myös pyysi tarkistamaan ulkorakennuksia ja muita vastaavia rakennuksia.

– Moni halusi selvästi auttaa, ja on tärkeää, että ihmiset aktivoituvat. Suuri kiitos kaikille, Sarja sanoo.

Etsinnöissä pyrittiin sulkemaan pois vaihtoehtoja kuten vesistö. Joulukuun 23. päivänä Padingin Hamarin padon luukut suljettiin, jotta poliisi ja pelastuslaitos pystyivät tutkimaan Ylivieskan keskustan rantapaikat. Myös dronet olivat käytössä.

– Meillä ei ole vihjettä siitä, että kadonnut olisi vesistössä, mutta Ylivieskan keskustassa on kiviportaita, joista kuka tahansa voi pudota jokeen, Sarja sanoo.

Jos henkilö katoaa, hän on joko todella lähellä paikkaa, josta hän on lähtenyt liikkeelle. Toinen vaihtoehto on, että kadonnut on kulkenut reittejä, joista ei ole havaintoja. Kolmas vaihtoehto on vesistö.

Sarjan mukaan poliisi on tehnyt kadonneen löytämiseksi sen, mitä tällä hetkellä voidaan.

– Nyt lunta on niin paljon, että on lähes mahdotonta lähteä etsimään, Sarja sanoo.

Omaisten kannalta olisi tärkeää saada tutkinta päätökseen. Sen vuoksi yleisövihjeitä kadonneen löytämiseksi toivotaan edelleen.

Ylivieskan poliisiaseman palvelupäivystyksen numero on 0295 416409 tai sähköposti tutkinta.ylivieska@poliisi.fi. Yhteyttä voi ottaa myös Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 416194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi.

Muistisairas Sven-Erik Österlund katosi Uudessakaarlepyyssä joulukuussa. Samoin ylivieskalainen Martti Perkkiö.

