Pohjanmaan koronatilanne heikkenee: Vaasan sairaanhoitopiirissä keskiviikkona 25 uutta tartuntaa, virusta useissa oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja terveydenhuollon yksiköissä, yli 1500 ihmistä karanteenissa

Koronatilanne heikkenee entisestään Pohjanmaalla. Tartuntojen määrä on ollut jo useita viikkoja kasvusuunnassa. Keskiviikkona Vaasan sairaanhoitopiirissä todettiin 25 uutta koronavirustartuntaa.

Tilanne on erityisen vaikea siksi, että tartuntoja on todettu useissa oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Altistuneita on paljon ja karanteeniin on asetettu yli 1500 henkilöä. Koronan tartuntalähde on voitu selvittää 80 prosentissa tapauksista.

Lisäksi Pohjanmaalla on havaittu koronan virusmuunnosta. Vaasan sairaanhoitopiirin alue onkin viruksen leviämisvaiheessa.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kiittelee sitä, että harrastustoiminnan järjestäjät ovat reagoineet entistä tiukempiin aikuisten ryhmäharrastustoiminnan suosituksiin nopeasti ja tunnollisesti. Ryhmä muistuttaa, että samat suositukset koskevat kaikenlaisia kokoontumisia ja juhlia, myös perhepiirissä ja uskonnollisissa piireissä.

Yli kymmenen hengen tilaisuuksia ei siis suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, jos turvavälit eivät toteudu. Voit lukea kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin suositukset ja rajoitukset täältä.

Vaasan sairaanhoitopiiri aloittaa koronatestit saapuville matkustajille Vaasan satamassa tänään keskiviikkona 3. helmikuuta.