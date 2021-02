Pyhäjärvi nousi uutena THL:n koronakartalle – AstraZenecan koronarokotetta ei suositella yli 70-vuotiaille

Pyhäjärvi on noussut uutena paikkakuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle. Kartalla näkyvät sellaiset paikkakunnat, joissa on varmistettu vähintään viisi koronatartuntaa.

Pyhäjärven tartuntaluku on keskiviikon päivityksessä viisi. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti viime viikolla, että Pyhäjärvellä on todettu kolme koronatapausta, jotka liittyvät samaan tartuntaketjuun.

Viimeisen viikon aikana uusia tartuntoja on todettu myös Kalajoella, Sievissä, Reisjärvellä ja Oulaisissa.

Alueen paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu THL:n kartalle seuraavasti: Kalajoki 10, Sievi 24, Alavieska 5, Nivala 27, Reisjärvi 13, Oulainen 16, Haapavesi 22, Pyhäjoki 8 ja Ylivieska 55. Koronakartta perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Koko maassa tilastoitiin keskiviikkona THL:n kartalle 265 uutta tartuntaa. Yhteensä koronatapauksia on tilastoitu epidemian alusta lähtien 46 049.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee, että AstraZenecan koronavirusrokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen. Suositusta muutetaan tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää.

KRAR käsitteli tiistaina 2.2. koronavirusrokotusten etenemistä ja perjantaina myyntiluvan saanutta Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta.

70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen ryhmä suosittelee jo käyttöön otettuja mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä.

– Vaikka AstraZenecan rokotteen saaneilla ikääntyneillä vasta-aineiden määrä on tutkimuksissa ollut samaa luokkaa kuin muillakin ikäryhmillä, ikääntyneiden tutkittavien määrä on toistaiseksi ollut tehotutkimuksissa pieni. Tutkimustiedon vähäisyys ei tarkoita, että suojatehoa ei olisi, mutta tietoa tarvitaan enemmän. Siksi odotamme kattavampia tutkimustuloksia rokotteen suojatehosta ikääntyneillä ja muutamme suositusta tarvittaessa, toteaa KRARin puheenjohtaja Ville Peltola THL:n tiedotteessa.

Yli 70-vuotiaiden kuolleisuus koronavirustautiin on moninkertainen tätä nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.

KRAR painottaa, että tilanteessa, jossa rokotteita on tarjolla vähän, AstraZenecan rokotetta on syytä tarjota rokotusjärjestyksen mukaisesti ensimmäisenä perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen sekä terveydenhuollon kantokyvyn kannalta keskeisille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Näiden ryhmien rokotuksia on edistettävä rinnakkain siten, että pääpaino on kuolemien ja sairaalahoitoa vaativien vakavien tautitapausten ehkäisyssä. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan muille alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä totesi, että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon.

– Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Samalla pidempi annosväli auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta, kun pienissä erissä saapuvat annokset riittävät entistä useammalle. Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa.

THL:n mukaan on odotettavissa, että Suomeen saatavien rokoteannosten määrä kasvaa kevään mittaan niin, että rokotteita riittää myös rokotussarjan toisten annosten antamiseen ja yhä useampi väestöryhmä pääsee rokotusten piiriin. THL suosittelee, että myös jo ensimmäisen annoksen saaneiden rokotettujen toista rokotuskertaa siirretään eteenpäin uuden suosituksen mukaisesti.