Kokkolalaisen Tommi Hernbergin The Voice of Finland -veto nähdään televisiossa perjantaina – Pietarsaarelaislähtöinen merkonomi työskentelee muotinasentajana ja rakastaa progemetallia: "Kuvauksissa avopuoliso yritti rauhoitella"



30-vuotias Tommi Hernberg on tuore kokkolalainen. Hän on lähtöisin Pietarsaaresta, josta löytyy yhä työpaikkakin.

Tämän kauden The Voice of Finlandissa on mukana 30-vuotias kokkolalainen Tommi Hernberg. Oli hyvin pienestä kiinni, ettei hän esiinny televisiossa Pietarsaaren väreissä.