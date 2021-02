Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti siirtyy pakon edessä, mutta hieno perinne elää

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on suurenmoinen tapahtuma, joka yhdistää koko urheilevaa, kulttuurista maakuntaa. Viesti yhdistää kunnat ja asukkaat reilusti hallinnollisten rajojen yli. Maakuntaviesti ei tunne myöskään kielirajoja. Perinteikkäässä tapahtumassa hiihdetään sulavasti suomeksi ja ruotsiksi. Vaikka tapahtuma on hyvähenkinen, voitosta taistellaan tosissaan.

Valitettavasti tämän vuoden viesti jää kuitenkin hiihtämättä, ja syykin on selvä. Keskiviikkona Sievin maakuntaviestin järjestelytoimikunta teki odotetun päätöksen vestin siirtämisestä. Tilanne on historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta nykymuotoisen viestin historiassa, kun viesti jää hiihtämättä.

Sievin viestin järjestäjät ovat seuranneet koronatilanteen kehittymistä tiiviisti. Hiihtotapahtuma siis ei toteudu maaliskuun varapäivänäkään, sillä koronatilanne ei ole kehittynyt siihen suuntaan, että kokoontumisrajoituksia oltaisiin vielä lieventämässä.

Tarkalleen ottaen viestiä ei kuitenkaan peruta vaan siirretään edelleen. Viesti hiihdetään vajaan vuoden kuluttua loppiaisena, joka onkin tapahtuman aito ja oikea päivä. Myös muut tulevien vuosien viestit siirtyvät kukin vuodella eteenpäin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun maakuntaviesti on monessa osassa Suomea hiipunut ja loppunut, Keski-Pohjamaalla pidetään traditiota yllä. Joukkueita on nykyäänkin kymmeniä ja tapahtuma vetää kerta toisensa jälkeen suuren yleisön. Ei olisikaan ollut mitään järkeä hiihtää kokonaan ilman yleisöä, vaikka striimaus voikin olla vaihtoehto monessa tapahtumassa. Esimerkiksi vuosi sitten suoraa striimilähetystä seurattiin innokkaasti myös Keskipohjanmaa verkkosivulta.

Koronarajoitusten edessä on taivuttava eikä olisi ollut järkeä tai mahdollisuutta odottaa enää kauempaa ratkaisun tekemisessä. Harvoin on lumitilanne ollut niin hyvä kuin nyt oli tarjolla. Lunta otetaankin nyt säilöön ensi vuotta varten, vaikka on Sievissä hiihdetty loppiaisen aikaan luonnonlumellakin.

Siitä kuitenkin lähdetään, että vuoden 2022 loppiaisena hiihdetään ja kannustetaan entistä innokkaammin. Hieno perinne elää.