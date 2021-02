Kalajoella nuoriin liittyvä koronaviruksen tartuntaketju – Keskiviikkona tietoon kolme uutta tartuntaa

Kalajoella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, jotka liittyvät aiemmin todettuun laajempaan tartuntaketjuun.

Kalajoen kaupungin keskiviikkona lähettämän tiedotteen mukaan tartuntaketju liittyy nuoriin. Kaupunki vetoaa nuorten 13–18-vuotiaiden vanhempiin, sillä tammikuun viikonloppuna Kalajoella on järjestetty nuorten vapaa-ajan juhlia ja muita tapaamisia. Nyt jäljitettävänä oleva ketju voi olla lähtenyt liikkeelle näistä tapahtumista, kaupungilta kerrotaan.

Kaupunki kehottaa seuraamaan nuorten mahdollisia koronaoireita sekä huolehtimaan, että testiin hakeudutaan vähäisistäkin oireista. Mikäli nuorilla tai heidän perheillään on tietoa mahdollisista tartuntalähteistä, kaupunki pyytää olemaan yhteydessä kouluterveydenhuoltoon esim. Wilman kautta.

Kaupunki toivoo, että kodeissa keskustellaan vastuullisesta käyttäytymisestä korona-aikana. Vanhempien on syytä olla tietoisia lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumisista sekä siitä kenen kanssa he viettävät aikaansa.

On hyvin tärkeää, että lapset ja nuoret kertovat rehellisesti, mikäli he ovat olleet tilanteessa, jossa on ollut mahdollista saada tartunta. Kuka tahansa voi levittää koronaa ennen oireiden alkamista ja aiheuttaa lähipiiriinsä kuuluvalle vakavan tai jopa hengenvaarallisen taudin, kaupungilta muistutetaan.

Kalajoella voimassa olevat rajoitukset jatkuvat toistaiseksi entisellään. Tilannetta seurataan tiiviisti. Rajoituksia voidaan muuttaa nopeasti, mikäli tilanne vaikeutuu.