Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Renny Harlinia ei lannisteta

Skiptrace. Ohjaus Renny Harlin, 2016 Hero su 7.2. klo 15.15

Renny Harlinin budjetit ovat kevenneet. Mutta antoipa tilaaja käyttöön summan kuin summan, Harlin toimittaa. 2000-luvulla on tullut keskinkertaisuuksia, sutta ja sekundaakin, mutta myös näyttöjä osaamisesta. Ohjaajamme puoleen käännytään, kun tarvitaan pätevää toimintaa, jossa ei nokka tuhise.

Kurkunleikkaajien saaren (1995) katastrofin jälkeenkin Harlin on ohjannut melkeinpä elokuvan per vuosi, kaksi parhaassa. Tuskinpa ilmaiseksi. Toisinkin olisi voinut käydä. Monen yrittäjän ura on paketoitu yhden epäonnistumisen jälkeen. Ranskalaisamerikkalainen Jacques Tourneur teki aikoinaan elokuvia kunnon budjeteilla ja tähdillä. Sitten hän halusi ohjata lempiprojektinsa Sanan voimalla (1950). Pestin varmistaakseen Tourneur tarjoutui työhön nimellisellä korvauksella. Hollywood ei unohtanut eikä tarjonnut enää isoja summia. Tourneurista tuli B-ohjaaja, joka ei koskaan sanonut ei käsikirjoituksille. Onneksi hän pystyi pelaamaan käsissä olevilla korteilla ja luomaan tusinan klassikoita.

Harlin ei ole Tourneur, mutta hänkin putoaa aina jaloilleen. Skiptrace viihdyttää. Filmin nimi tarkoittaa häippäisseen jäljittämistä. Karkumatkalla on Johnny Knoxvillen esittämä veijari, jolla on todisteet kiinalaisen alamaailman pomo Matadorin paljastamiseen ja syytteeseen saamiseen. Sivuosassa voi bongata Sara Forsbergin. Harlinin ohella filmiin lyö leimansa Jackie Chan, poliisi Matadorin jäljillä.

Skiptrace on kiinalaistähdelle tyypillinen kaverikomedian ja taistelukohtausten sekoitus. Hongkongista Macaoon, Mongoliaan ja Venäjälle haarautuvan tarinan kohokohtia ovat hillittömän paon aikana koetut tappelut maatuskanukeilla, piiloutuminen mutapainijoiden sekaan, sekä mongolialaiskylässä yhteislaulettu Adélen Rolling in the Deep.

Skiptrace tehtiin 30 miljoonalla dollarilla. Se oli Kiinassa katsojatilaston ykkönen, tuolloin jo 62-vuotiaan, sympaattisen Jackie Chanin uran tuottoisin elokuva.