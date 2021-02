Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sean Pennin astronautti kuivalla maalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hannu Björkbacka

★ ★ ★

The First. Ohjaus Daniel Sackheim ym., 2018 C More ti 9.2.

Karismaattinen Sean Penn on aiemmin vain vieraillut tv-ohjelmissa. The Firstissä tähti on ensi kertaa kokonaisen sarjan vetonaula. Penn esittää astronautti Tomia, jonka pitäisi koota tiimi ensimmäiselle miehitetylle lennolle Marsiin.

Sarja on huolellista työtä ja kiehtoo, vaikkei hyödynnäkään avaruuslennon seikkailullisia mahdollisuuksia. Jaksoissa pysytään maassa. Tiimin johdon ja vastuullisten välille syntyy erimielisyyttä. Kumpi pitäisi ottaa mukaan: tiedenainen vai muuten pätevä mies? Myös lennon turvallisuudesta löytyy puutteita.