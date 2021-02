Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sano minulle, Rauno, mitä on rakkaus?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Puolin ja toisin. Ohjaus Matti Ijäs, 2013 Yle Areena to 11.2.

Matti Ijäs, 70, on tyyliltään yhtä tunnistettava ohjaaja kuin Aki Kaurismäki. Ijäs on tehnyt työsarkanaan kolmattakymmentä tv-elokuvaa (Painija, Katsastus, Pala valkoista marmoria). Teatterifilmejä on tullut harvakseltaan, mutta nekin kelpaisivat koristamaan kenen tahansa ansioluetteloa (Sokkotanssi, Haaveiden kehä, Kaikella rakkaudella).

Kun Puolin ja toisin esitettiin televisiossa 2013, en muista innostuneeni. Uusintakatselussa ansiot on helpompi huomata. Juoni on ovelasti kimurantti. Asfalttiyrittäjä joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittää etsiä pimeää rahaa sekä työntekijöitä Venäjältä. Miehen avioliittokin on hajoamassa käsiin. Yrittäjä palkkaa tieinsinööri Raunon (Jussi Vatanen) pitämään urakan kulisseja pystyssä.

Henkilöiden tyypittely antaa herkkupaloja taitaville näyttelijöille (Vatasen lisäksi Martti Suosalo, Seppo Halttunen, Milka Ahlroth, Samuli Niittymäki.) Tekstissäkin on helmiä, kun asfalttiyrittäjä, tämän puoliso ja venäläisgangsteri innoittuvat tekemään runollista selkoa elämästään. Puškinia lausutaan.