Bodies at Rest (Chen mo de zheng ren, 2019). Ohjaus Renny Harlin. Käsikirjoitus David Lesser, Wu Mengzhang, Chang You. Kuvaus Anthony Pun. Pääosissa Nick Cheung, Zi Yang. 94 min. K16. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★ ★

Myönteistäkin löytyy koronan rusikoimalta kulttuuripuolelta. Elokuvateatterit Keski-Pohjanmaalla sinnittelevät yleisörajoituksissa, mutta esittävät silti filmejä kouralliselle katsojia. Kotimaisen Perunan, Karalahti-dokumentin ja sukutarina Fallingin sekä Heikki Kossin Foley-näytön, Golden Globe -ehdokkaan ja Oscar-veikkauksissakin mainitun Sound of Metalin, ensi-iltoja on taas siirretty valtakunnallisesti, nyt maaliskuun alkuun.

Kokkolassa ja Pietarsaaressa ne on nähty tai pyörivät edelleen.

Uusin ennen valtakunnallista julkaisua Pietarsaareen saapunut filmi on maailmantähtemme Renny Harlinin kiinalaisjännäri Bodies at Rest. Varsinainen ensi-ilta on kuukauden päästä. Nyt on harvinaista herkkua. Harlinin kipakka ruumishuonetrilleri on ohjaajan paras kahteenkymmeneen vuoteen.

Tekijän tuotannossa Bodies at Rest muistuttaa napakkaa Cleaneria. Päähenkilötkin toimivat samalla alalla. Cleanerissa rikospaikkasiivooja Samuel L. Jackson räjäytti liat pois murhatutkimusten jäljiltä. Tähden lisäksi filmissä nähtiin myös Eva Mendes ja Peter Franzén poliisina.

Länsimaisille katsojille uutuuden näyttelijät eivät ole tuttuja. Silti rikostutkintapatologia esittävä Nick Cheung on tehnyt jo 74 elokuvaa ja naispääosan nuori Zi Yang kymmeniä tv-rooleja. Bodies at Rest ei ole iso filmi, mutta siinä näkyy taitajan virheetön kädenjälki.

Tylsiä hetkiä ei löydy.

Jouluelokuvakin on kyseessä. Tämä korostuu radioselostajan tsempatessa hongkongilaisia, jotka viettävät aattoiltaa rankkasateessa. Toiset joutuvat joulunakin töihin. Oikeuslääkäri Chen ja oikea kätensä Lynn paiskivat pitkää päivää. Jouluteema jatkuu, kun ruumishuoneelle ilmestyy kolme kutsumatonta aattovierasta naamareissa: Pukki, Tonttu ja Petteri tulevat peittämään tehdyn murhan jälkiä.

Konnanaamareiltaan Bodies at Rest liittyy nokkelasti samaan jatkumoon kuin Myrskyn ratsastajat (presidenttinaamiot), The Town (nunnanaamarit) ja Baby Driver (Austin Powers -maskit). Idean äiti oli Kubrickin klassikko Peli on menetetty (klovninaamari).

Murhan jälkiä ruumishuoneelle siivoamaan saapunut roistotrio on sekä hauska että kylmäävä näky joulun hengelle ilkkuessaan. Naamareiden takaakin löytyy särmää. Pukkina Richie Jen, yli neljänkymmenen filmin veteraani, luo hyytävän pahiksen.

Anthony Punin kuvaus ja Ka-Fai Zeungin leikkaus ovat yhtä lailla elokuvan tähtiä. Ruumishuone on iso laitos sokkeloineen. Puitteet suovat loputtomia vaihtelun mahdollisuuksia. Silti Bodies at Rest näyttää leikkaussaleineen ja kylmätiloineen yhden tilan elokuvalta. Tiiviyden tuomat rajoitusten haasteet ja niiden ratkaisut kutkuttavat mieltä. Cheungin ja Yangin jokamiehen ja -naisen roolien alta paljastuu hämmästyttävän viileää paineensietoa ja aloitekykyä.

Hätätapauksessa riko lasi!

Lasia rikotaan ja vähän jäseniäkin. Chen ja Lynn ryhtyvät neuvokkuudellaan kääntämään altavastaajan asemaansa voitoksi. Patologiparin kätten taidot yltävät myös kamppailulajeihin. Ylilyöntejä suitsii hämmästyttävimmän tempauksen kuittaaminen fantasiaksi.

Mahdollista Suomi-viitettä en huomannut, mutta viittauksia muihin elokuviin kylläkin. Laboratorion lattialla näkyy Jurassic Parkin tyrannosaurus. Lasiseinien heijastukset muistuttavat Wellesin Naisen Shanghaista peilisalista ja saavat Pukin liipaisinherkäksi. Lopun täpärä pelastautuminen on suoraan Harlinin omasta mestarityöstä The Long Kiss Goodnight. Kun itseään lainaa, ei voi syyttää plagioinnista.

Bodies at Restia voisi kutsua Renny Harlinin comebackiksi, mikäli ohjaaja olisi koskaan poissa ollutkaan. Ehkä suuri yleisö huomaisi elokuvan paremmin, jos nimi olisi suomennettu? Harlinin jo valmistunutta amerikkalaista Pierce Brosnan-elokuvaa The Misfits odotellessa voi toivoa, että Kiinan ihmisoikeustilanteen vuoksi ohjaajamme saisi jatkossa keskittyä amerikkalaistuotantoihin. Tai suomalaisiin!