Pietarsaaresta kotoisin oleva ja siellä työskentelevä kokkolalainen Tommy Hernberg ei saanut tuomariston tuoleja kääntymään Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheessa. Hernberg kokeili onneaan perjantain jaksossa ruotsinkielisellä Kent-yhtyeen Utan dina andetag -kappaleella. Se saattoi koitua tuomareitten mukaan 30-vuotiaan Hernbergin kohtaloksi.

– Oli ehkä vähän nuivahko tuo kappale, Juha Tapio kommentoi.

– Eri biisi olisi voinut auttaa, Redrama komppaa.

Hernberg ei vaikuta olevan kovin pahoillaan siitä, että jatkopaikka laulukilpailussa jäi lunastamatta.

– Oli kyllä hauskaa, jännitys nousi ja laski, hän toteaa esityksensä jälkeen.

Esittelyvideossa hän kertoo tärkeimmän esiintymisensä olleen vaarinsa hautajaisissa.

– Siellä ajattelin ensin, että en pysty tähän, mutta kyllä se teki terää, kun sain sen tehtyä. Vaari olisi ollut tosi ylpeä siitä.

Ensi viikon perjantaina on kaustislaisen Joni Nikulan vuoro kokeilla, saako hän tuomariston tuolit kääntymään. Tuomaristoon kuuluvat Juha Tapion ja Redraman lisäksi Maija Vilkkumaa sekä Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki. Tällä kaudella mukana on myös Pyhimys, joka seuraa esityksiä takahuoneen kautta. Hänellä on mahdollisuus napata omaan joukkueeseensa niitä laulajia, joita muut tuomarit eivät valitse.